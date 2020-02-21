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Bıyık, Darıcalıları dinleyecek

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Abdi İpekçi Mahallesi’nde Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. 22 Şubat Cumartesi günü Ethem Paşa Cami Konferans Salonu’nda gerçekleşecek Gönül Buluşması programı saat 16.30’da başlayacak.

Bıyık, Darıcalıları dinleyecek

21 Şubat 2020 Cuma 11:07

 

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ve özel önem verdiği Gönül Buluşmaları toplantıları Abdi İpekçi Mahallesi ile devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi, Emek Mahallesi, Nenehatun Mahallesi, Osmangazi Mahallesi, Kazım Karabekir Mahallesi, Bağlarbaşı Mahallesi, Bayramoğlu mahallesi ve merkez mahallelerinde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, Abdi İpekçi Mahallesi’nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. 22 Şubat Cumartesi günü Ethem Paşa Cami Konferans Salonu’nda saat 16.30’da başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.

MAHALLE SAKİNLERİNİ DAVET ETTİ

Abdi İpekçi Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Ethem Paşa Cami Konferans Salonu’nda dokuzuncu gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum.” diye konuştu.

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