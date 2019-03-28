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Bıyık Darıcalıları Mitinge Davet Etti

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, seçim çalışmalarına ara vermeden devam ederken, Darıca Ak Parti İlçe Teşkilatı da seçimden bir gün önce yapılacak olan “Büyük Darıca Mitingi” için hummalı bir şekilde çalışıyor.

Bıyık Darıcalıları Mitinge Davet Etti

28 Mart 2019 Perşembe 11:02

30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 15:00’da Darıca Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak olan “Cumhur İttifakı Büyük Darıca Mitingi” için hazırlıklar devam ederken, Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık’ta bütün Darıca halkını mitinge davet etti.

TÜM HALKIMIZI BU COŞKUYA ORTAK OLMAYA DAVET EDİYORUM

Bıyık, seçimler öncesi vatandaşlarla son kez bir araya gelerek seçim çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunacağı Büyük Darıca Mitingi’ne tüm vatandaşları davet ederken, “tüm ilçe halkımızı bu büyük coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. MHP ile birlikte Cumhur İttifakı olarak düzenleyeceğimiz mitingle birlikte seçim çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız. Büyük bir coşku içinde geçecek olan mitingimizde tüm halkımızı aramızda görmekten mutluluk duyacağız. İnşallah31 Mart akşamı da yine halkımızla zaferi hep birlikte kutlayacağız.” dedi.

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