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Bıyık: ‘Darıcalıların Fikirlerini Önemsiyoruz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Darıca merkezde esnafları gezen Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıcalı vatandaşlarımızın fikirlerini önemsiyoruz. Darıca’yı ortak akılla yönetmek için herkesin görüşünü dinliyoruz” dedi.

Bıyık: ‘Darıcalıların Fikirlerini Önemsiyoruz'

04 Kasım 2020 Çarşamba 15:11

Darıca’da gönül belediyeciliği ile sosyal belediyeciliği harmanlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinleyip notlar alıyor. Vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve her zaman iç içe olan Başkan Muzaffer Bıyık, ev ve işyeri ziyaretleriyle birlikte mahallelerde de esnafları gezerek fikir alışverişinde bulunuyor.

DARICA’YI BİRLİKTE YÖNETİYORUZ

Darıca merkezde esnaf turu yapan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Esnaflarımızı önemsiyoruz. Darıca’da esnafların yüzünün gülmesi ve mutlu olmaları için çalışıyoruz. Çünkü esnafın güçlü olması Darıca’nın da güçlü olmasına katkı sunar. Bu anlayışla her zaman esnaflarımızla bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Darıcalı vatandaşlarımızın görüşlerini önemsiyoruz. Darıca’yı ortak akılla birlikte yönetiyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerine göre yol haritamızı belirliyoruz” diye konuştu.











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