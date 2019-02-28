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Bıyık Direksiyona Geçti

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’a seçim aracıyla askeri alanı gezdirdi. Direksiyona geçerek aracı da kendi kullanan Bıyık, yapılan çalışmalar hakkın da bilgiler verdi.

Bıyık Direksiyona Geçti

28 Şubat 2019 Perşembe 12:43

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ile birlikte Darıca’da seçim çalışmalarına katıldı. Gün boyu Darıca’da bir dizi temaslarda bulunan Çakır ve Bıyık, Darıcalılarla bir araya geldi. Ev ve esnaf ziyaretleri yapan Çakır ve Bıyık, ayrıca hasta ve taziye ziyaretlerinde de bulundu.

AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Milletvekili Sami Çakır’ı askeri alanda gezdirerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Seçim aracıyla gezilirken aracı da Bıyık’ın kendisi kullandı. Büyükşehir tarafından askeri alanda yapılan çalışmaları bizzat gezdiren Bıyık, yapılan çalışmaları da anlattı. Seçim beyannamesinde askeri alanda yapılacak çalışmalar hakkında da bilgiler veren Bıyık, “askeri alanda gençlik kampı, kadınlar için sosyal tesisler, izcilik ve okçuluk kulüpleri, macera parkı, kadınlar için özel plaj, yine normal plajlar, yürüyüş ve bisiklet yolları ile sıcak ve soğuk piknik alanları ile sosyal donatı alanları yer alacak. Büyükşehir belediyemiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Önümüzdeki yaz halkın hizmetine açılacak. Darıca için çok önemli bir yer alan askeri alan tamamen halka açılacak” diye konuştu. Askeri alanı yakından inceleyen Milletvekili Çakır da çalışmaları çok beğendiğini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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