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Bıyık El Bab şehidini unutmadı

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab’da şehit olan Darıcalı Murat Tevlim’i şehadetinin birinci yıldönümünde unutmadı.

Bıyık El Bab şehidini unutmadı

15 Şubat 2018 Perşembe 11:00

 
AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, geçtiğimiz yıl gerçekleşen Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında El Bab’da şehit olan Darıcalı Murat Tevlim’i şehadetinin birinci yıldönümünde unutmadı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde, El Bab’da terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in şehadetinin üzerinden 1 yıl geçti. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık da Darıca’nın şehidini unutmayarak anma mesajı yayınladı. Bıyık, “Şehadetinin 1. senesinde kalbimizde ve dualarımızda hiç eksi etmediğimiz Darıcalı şehidimiz Murat Tevlim kardeşim mekanın cennet bahçelerinden olsun. Seni unutmadık, asla unutmayacağız” dedi.

DUALARIMIZ MEHMETÇİKLE

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Zeytin Dalı Operasyonu’na da değinerek “Geçtiğimiz yıl Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Operasyonu başarıyla sona ermiş ve bölge halkı için huzur ve güven ortamı sağlanmıştı. Yaklaşık 1 ay önce de sınırımızdaki terör yapılanmalarına karşı Zeytin Dalı Operasyonu başlatıldı. Dualarımız ve kalbimiz Afrin operasyonuna katılan Mehmetçiklerimizle. Türk askeri, kardeş Suriye halkının ve bölgenin huzuru ve güvenliği için terörle mücadele ediyor. Ülkemizin bekası için devam eden Afrin operasyonuna Türk halkı olarak desteğimiz tamdır. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Kahraman şehitlerimize çok şey borçluyuz. Bu millet onları hiçbir zaman unutmayacak” dedi.

 

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