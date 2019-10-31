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Bıyık, Emniyet binası inşaatını inceledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ihaleye yeniden çıkılarak inşaatı başlayan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Binası’nda çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Bıyık, Emniyet binası inşaatını inceledi

31 Ekim 2019 Perşembe 15:54

Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yapımına başlanan ancak temel safhasındayken yüklenici firmanın iflas etmesi sonucu yarım kalan Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası, kısa bir süre önce yenden ihaleye çıkmış ve yer teslimi yapılmıştı. Geçtiğimiz günlerde çalışmaların yeniden başladığı emniyet binasının inşaatını ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, çalışmaları yakından takip etti. Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy ve Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan’ın da yer aldığı ziyarette emniyet binası inşaatını inceleyen Başkan Bıyık, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BIYIK: “DARICA’YA HAYIRLI OLSUN”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yeni emniyet müdürlüğü binasının hayırlı olması temennisinde bulunarak “Bilindiği gibi Darıca için şanssız bir gelişme yaşanmış ve Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü binası inşaatı müteahhit iflas ettiği için bitirilememişti. İlçe başkanlığı dönemimde de konunun yakından takipçisi olmuş ve birkaç kez Ankara’ya giderek görüşmeler gerçekleştirmiştik. Yapılan çalışmalar sonucunda yeniden ihaleye çıkılarak yarım kalan inşaat yeniden başladı. Darıca’ya yakışacak emniyet binamız inşallah kısa sürede bitirilecek. Biz de belediye olarak her türlü desteği ve katkıyı sunacağız. Darıca’mıza şimdiden hayırlı olsun. Ben inşaatın yeniden başlaması için destek veren başta milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.








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