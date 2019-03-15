Bıyık, Gebze-Halkalı Banliyösünde

Meclis üyesi adayları ve partililerle birlikte Darıca İstasyonu’ndan Osmangazi İstasyonu’na kadar seyahat ederek vatandaşlarla hasbihal eden Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, açılışı yapılan banliyö hattı ile birlikte İstanbul yönüne seyahat eden vatandaşlarımıza önemli kolaylıklar sağlandığına vurgu yaptı.

CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Bıyık, “Yaklaşık 76 kilometrelik hattın bölgemiz adına önemli bir kazanım. İstanbul’un bir ucundan, Marmaray’la boğazın altından geçip şehrimize kadar gelen banliyö tren hattının, ülkemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Toplamda 43 istasyonun bulunacağı ve vatandaşlarımızın ilçemizden Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebileceği bu büyük hizmeti ülkemize kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum” dedi.