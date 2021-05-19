Bıyık: “Gençlere Kapımız da Gönlümüz de Açık”

BAŞKAN MUZAFFER BIYIK, 19 MAYIS GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI’NDA BAŞARILI GENÇLERLE BULUŞTU Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nda Darıcalı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Sosyal medyada canlı yayınlanan etkinlikte gençlerin sorularını yanıtlayan Başkan Bıyık, “Kapımız da gönlümüz de gençlere her zaman açık” dedi.

Darıca Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı gençler için hazırladığı birbirinden farklı ve özel programlarla kutladı. İlk olarak üstü açık moral otobüsü ile mahallelerde sokak sokak 19 Mayıs coşkusu yaşandı. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, vatandaşların bayramını kutladı. Moral otobüsü marşlar ve şarkılar eşliğinde şehir turu atarken vatandaşlara da Türk bayrağı dağıtıldı.

BAŞARILI SPORCULARLA SÖYLEŞİ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, daha sonra Darıca’da yaşayan genç ve başarılı sporcularla söyleşi programında bir araya geldi. Yeni kurulan e-Spor merkezinde düzenlenen ve Başkan Yardımcısı Cüneyt Şentürk’ün moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye Baha Kısacık (Futbol), Oğuzhan Koçak (Bilek Güreşi), Nurten Doğrusoy (Judo), Ali Haydar Sağlam (Voleybol), Mahbube Mehlika Tozlu (Tekvando), Ayşegül Yrımbaş (Hentbol) ve Elmira Ataş (Eskrim) katıldı. Etkinlikte gençlere yönelik projeler hakkında bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık, sporcuların sorularını da tek yek yanıtladı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Muzaffer Bıyık, gençlere her zaman önem verdiklerini söyledi.

TÜM İMKANLARIMIZI GENÇLER İÇİN KULLANACAĞIZ

Gençleri önemsediğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak ilçemizin gençleri önceliğimiz. Yatırımları yaparken buna dikkat ediyoruz. Göreve geldiğimizde iki olan spor branşını 8 branşa çıkardık. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor kulübü bünyesinde 400’ün üzerinde lisanslı sporcu yetiştiriyoruz. Tüm imkanlarımızı gençler için kullanmaya devam edeceğiz. Gençlere kapımız da gönlümüz de her zaman açık olacak. Sizlere inanıyor ve güveniyoruz. İnanıyorum ki gençlere yaptığımız yatırımlar kısa sürede meyvelerini verecek. Sadece sporda değil eğitim ve kültür sanatta da birçok projeyi hayata geçirdik. Geleceğin başarılı sanatçıları ve sporcuları Darıca’dan yetişsin istiyoruz. Bütün amacımız ve çalışmalarımız bu yönde” diye konuştu.











