Bıyık Gençlerle Bir Araya Geldi

Gençlerimize Her Alanda Hizmet Sunuyoruz
Bu güzel çalışmalardan dolayı TÜGVA’ya teşekkür eden Başkan Bıyık ise kendilerinin de gerek bilgi evlerinde ve gerekse Yaz Spor Okulları’nda gençlerin tatillerini en iyi değerlendirmeleri adına çeşitli aktivitelere imza attıklarını söyledi. Başkan Bıyık, “9 ayrı bilgi evimizde genç kardeşlerimize yönelik Kuran-ı Kerim eğitiminin yanı sıra, değerler eğitimi, değişik sokak oyunları, satranç vb. aktiviteler yapıyoruz. Yaz Spor Okullarımızda ise futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi spor dallarında çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunuyoruz, gençlerimizin yaz aylarını en iyi şekilde geçirmeleri adına çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.