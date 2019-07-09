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Bıyık Gençlerle Bir Araya Geldi

Darıca TÜGVA’nın gerçekleştirdiği Yaz Okulları etkinliklerini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yetkililerden kurslarla ilgili bilgiler alırken, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Bıyık Gençlerle Bir Araya Geldi

09 Temmuz 2019 Salı 15:36

Yetkililer, haftanın beş günü devam eden kurslarda, uzman eğitmenler eşliğinde milli ve manevi değerler eğitiminin yanı sıra, okçuluk, ata binme, yüzme, mini golf, basketbol, mangala, voleybol, ilkyardım kursu ve ebru sanatı gibi etkinliklerle öğrencilerin yaz aylarını hem eğlenerek, hem de dinlenerek geçirmelerine imkan sağladıklarını ifade etti.

 

Gençlerimize Her Alanda Hizmet Sunuyoruz


Bu güzel çalışmalardan dolayı TÜGVA’ya teşekkür eden Başkan Bıyık ise kendilerinin de gerek bilgi evlerinde ve gerekse Yaz Spor Okulları’nda gençlerin tatillerini en iyi değerlendirmeleri adına çeşitli aktivitelere imza attıklarını söyledi. Başkan Bıyık, “9 ayrı bilgi evimizde genç kardeşlerimize yönelik Kuran-ı Kerim eğitiminin yanı sıra, değerler eğitimi, değişik sokak oyunları, satranç vb. aktiviteler yapıyoruz. Yaz Spor Okullarımızda ise futbol, basketbol, voleybol ve yüzme gibi spor dallarında çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sunuyoruz, gençlerimizin yaz aylarını en iyi şekilde geçirmeleri adına çalışmalarımız devam ediyor.” dedi.

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