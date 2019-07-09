Bıyık Gençlerle Bir Araya Geldi

Darıca TÜGVA’nın gerçekleştirdiği Yaz Okulları etkinliklerini ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yetkililerden kurslarla ilgili bilgiler alırken, öğrencilerle de bir süre sohbet etti.

Yetkililer, haftanın beş günü devam eden kurslarda, uzman eğitmenler eşliğinde milli ve manevi değerler eğitiminin yanı sıra, okçuluk, ata binme, yüzme, mini golf, basketbol, mangala, voleybol, ilkyardım kursu ve ebru sanatı gibi etkinliklerle öğrencilerin yaz aylarını hem eğlenerek, hem de dinlenerek geçirmelerine imkan sağladıklarını ifade etti.

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