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Bıyık: ‘GTO ile işbirliğine hazırız’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yönetimini ağırladı. GTO ile işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Bıyık, “Gebze Ticaret Odası aynı zamanda Darıca’nın da odası. Her konuda işbirliğine hazırız” dedi.

Bıyık: ‘GTO ile işbirliğine hazırız'

30 Nisan 2019 Salı 11:04

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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ve yönetimi de Başkan Bıyık’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu. Başkan Bıyık’a yeni görevinde başarılar dileyen GTO Başkanı Nail Çiler, oda olarak Darıca Belediyesi ile ortak projeler yapmak istediklerini söyledi.

BIYIK, GTO YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Kendisini ziyaret eden GTO Başkanı Nail Çiler ve beraberindeki heyete teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da GTO ile işbirliğine hazır olduklarını kaydederek “Gebze Ticaret Odası aynı zamanda Darıca’nın da odası. Biz belediye olarak her konuda işbirliğine hazırız. Ortak projeler için uyumlu bir şekilde ortak akılla projeler geliştirebiliriz. Darıcalı vatandaşlarımızın faydalanması için birlikten kuvvet doğar anlayışıyla her zaman işbirliği içinde olacağız” diye konuştu. Ziyaret hatıra fotoğrafının çekimiyle sona erdi.

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