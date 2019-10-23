Bıyık, Hacı Ziyaretlerine devam ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kutsal topraklara giderek hac vazifelerini yerine getiren ve evlerine dönen Darıcalı hacıları evlerinde ziyaret ederek hayır duası almaya devam ediyor. Her akşam farklı mahallelerde oturan hacıları evlerinde ziyaret eden Başkan Bıyık’a eşi Havva Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek ve mahalle muhtarları da eşlik ediyor.

BIYIK: “ALLAH HERKESE NASİP ETSİN”

Darıcalı hacıları evlerinde ziyaret ederek mutluluklarına ortak olan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayır duası alıyor. Darıcalı hacıları evlerinde ziyaret etmekten dolayı mutlu olduğunu ifade eden Başkan Bıyık, hacılarla sohbet edip kutsal topraklardaki anılarını dinledi. Hacıları tebrik eden Başkan Bıyık, “Allah herkese bu kutsal görevi nasip etsin. Hac vazifesi dinimizin en önemli şartlarından biridir. Gücü yeten herkesin kutsal topraklara gitmesi gerekiyor. Ne mutlu ki bizlere Hac’dan dönen hacılarımızı ziyaret ederek ellerini öpüp hayır dualarını alıyoruz. Allah herkese bu kutsal görevi nasip etsin inşallah” diye konuştu.







