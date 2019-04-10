Bıyık İlçe Protokolünü ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Turan Aksoy, kaymakamlık birim müdürleri ve Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, Byık’ı ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür eden Başkan Bıyık, demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimlerde emeği geçen Darıca Kaymakamı Ömer Karaman başta olmak üzere tüm ilçe protokolüne teşekkür etti.

Darıca’yı Hep Birlikte Yöneteceğiz

Ziyarette Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, halkın iradesiyle Darıca Belediye Başkanı seçilen Muzaffer Bıyık’ı tebrik ederken, Başkan Bıyık’a 5 yıl boyunca ilçeye güzel hizmetlerde bulunmasını temenni ederek, görevinde başarılar diledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise, 01 Nisan itibariyle artık parti rozetini çıkardığını ve tüm Darıca’ya eşit bir şekilde hizmet etmek çalışacağını ifade etti. Bıyık, “başta siz değerli Kaymakamımız olmak üzere, tüm ilçe protokolümüz, STK’larımız, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte ilçemize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağız. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizi hedeflerimiz doğrultusunda yöneteceğiz. Bir kez daha hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.