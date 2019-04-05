Bıyık İlk İcraatıyla Gönüllere Girdi

Başkan Bıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendisini tebrik etmek isteyenlere bir çağrıda bulunarak Kocaeli Sevgi Evleri Derneği’ne bağış yapmalarını istedi.

İnsanları Hayra Yönlendirelim

Bıyık; açıklamada “Sevgili dostlarım, bugün çok ulvi bir görevi devraldık çok şükür, biliyorum ki bir çoğunuz tebrik etmek ve desteklerini hissettirmek için çiçek ve benzeri hediyeler göndermek isteyeceksiniz ama lütfen bu gibi hediyeleri hayırlı bir işe çevirin ve bize tebriklerinizi Kocaeli Sevgi Evleri Derneği’ne bağış yaparak gösterin biz de buradan paylaşarak daha çok kişiyi bu hayr'a özendirelim” diyerek ziyaretçilerine çağrıda bulunurken, Kocaeli Sevgi Evleri Derneği’nin hesap bilgilerini de paylaşarak ilk icraatıyla büyük alkış aldı.

Hesap Adı: Kocaeli Sevgi Evleri Derneği

Iban : TR73 0001 2001 2990 0016 1000 13