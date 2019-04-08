banner413
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bıyık İlk Nikahı Kıydı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, göreve geldikten sonraki ilk nikahını kıyarken, gençlere ömür boyu mutluluklar diledi.

Bıyık İlk Nikahı Kıydı

08 Nisan 2019 Pazartesi 11:10

Kalabalık davetli topluluğunun katıldığı törende Kübra & Alperen çiftinin nikahını kıyan Bıyık, “Adaylık sürecimizde söz verdiğimiz gibi iyi gününüzde de, kötü gününüzde de hep yanınızda olacağız. Belediye başkanı olarak ilk kıydığımız nikah sizlerin nikahları oldu. Sizleri tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmenizi nasip etsin diyorum. Aile toplumumuzun temel taşıdır, aileler mutlu olursa toplumda mutlu olur. Anne babalarınızın gözü aydın olsun diyorum. Tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyorum.” diyerek gençlerin nikahını kıydı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
E-Ticaret’in Devleri Sahnede! E-Ticaret’in Devleri Sahnede!
Arıkboğa başkan yardımcısı oldu! Arıkboğa başkan yardımcısı oldu!
“Ekran bağımlılığı büyük tehlike” “Ekran bağımlılığı büyük tehlike”
S.O.S Veren Gemiye Ziyaret S.O.S Veren Gemiye Ziyaret
”Bir Yudum Su da İsabet’ten” Projesi ”Bir Yudum Su da İsabet’ten” Projesi
İsabet Okulları Kütüphaneler Haftası Etkinliği İsabet Okulları Kütüphaneler Haftası Etkinliği
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

E-Ticaret’in Devleri Sahnede!
Gebze Teknik Üniversitesi’nin en aktif topluluklarından olan IEEE Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Öğrenci...

Haberi Oku