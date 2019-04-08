Bıyık İlk Nikahı Kıydı

Kalabalık davetli topluluğunun katıldığı törende Kübra & Alperen çiftinin nikahını kıyan Bıyık, “Adaylık sürecimizde söz verdiğimiz gibi iyi gününüzde de, kötü gününüzde de hep yanınızda olacağız. Belediye başkanı olarak ilk kıydığımız nikah sizlerin nikahları oldu. Sizleri tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Rabbim vatanımıza milletimize hayırlı evlatlar yetiştirmenizi nasip etsin diyorum. Aile toplumumuzun temel taşıdır, aileler mutlu olursa toplumda mutlu olur. Anne babalarınızın gözü aydın olsun diyorum. Tüm konuklarımızı saygıyla selamlıyorum.” diyerek gençlerin nikahını kıydı.