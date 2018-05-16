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Bıyık, İmam Hatip Lisesi’nde sergiye katıldı

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da bulunan Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi’nde ilköğretim öğrencilerinin sergisine katıldı.

Bıyık, İmam Hatip Lisesi'nde sergiye katıldı

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:26

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da toplumun her kesimiyle sıcak ilişki kurarak vatandaşların gönlünde yer ediniyor. Bir yandan seçim çalışmalarını sürdüren ve bir yandan da ilçede ziyaretlerde bulunan İlçe Başkanı Bıyık, Darıca’da bulunan Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi’nde ilköğretim öğrencilerinin düzenlediği sergiye de katılarak öğrencilerin eserlerini inceledi. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz’un da katıldığı sergide okul müdürü Musa Kartal, sergi hakkında bilgiler verdi.
BIYIK ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ
15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ’den alınarak Darıca’da Milli Eğitime kazandırılan Şehit Hasan Kaya İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşen sergide ilköğretim okulu öğrencilerinin birbirinden güzel eserlerini ilgiyle inceleyen İlçe Başkanı Bıyık, okul müdürü ve öğretmenlerin nezdinde öğrencileri tebrik etti. Öğrencilerin yaptığı el işi, resim ve tabloları oldukça beğenen İlçe Başkanı Bıyık, “Öğrencilerimizin emekleri ve ortaya koyduğu eserler çok önemli. Onlar ülkemizin geleceği. Ve onların bu yeteneklerini gördükçe ülkemizin geleceği adına umutlarımız daha da artıyor” dedi.

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