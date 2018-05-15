Bıyık, İsrail’i kınadı

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak için İsrail’e kınama mesajı yayınladı.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Kudüs'te yaşanan saldırılar ve bu saldırılar sonrası meydana gelen katliam nedeniyle Filistinlilerle dayanışma içerisinde olmak için İsrail’e kınama mesajı yayınladı.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, İsrail’in Kudüs’te yaptığı katliam sonrası İsrail’i kınadı. Filistinlilerin yanında olduğunu belirten Başkan Bıyık, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Vahşi İsrail’in şehit ettiği Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ülke olarak Müslümanlara yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye, zulme sessiz kalmayarak mazlumların yanında olmayı sürdürecektir. Dünya 5’ten büyüktür.