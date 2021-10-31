Bıyık: ‘İstişareye Her Zaman Önem Veriyoruz’

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’da buluna sivil toplum örgütlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Dernek başkanlarıyla buluşan ve Darıca’daki derneklerin hemşerileri kaynaştırma noktasında önemli bir vizyonu üstlendiğine dikkati çeken Başkan Muzaffer Bıyık, sivil toplum örgütlerinin memleketleri ile bağları güçlendirme açısından da önemli olduğunu söyledi. Başkan Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Cumhur İttifakı üyeleri AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş da katıldı.

BIYIK: “İSTİŞAREYE ÖNEM VERİYORUZ”

Darıca’da yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgiler veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca’yı ortak akılla yönetmek için istişarelere önem verdiğini ifade ederek şöyle konuştu: “Darıca Belediyesi olarak toplumun her kesimiyle sürekli diyalog halinde olmaya ve istişareler yapmaya özen gösteriyoruz. Derneklerimiz çok önemli bir sivil toplum kuruluşlarıdır. Darıca’mızı el birliği ile ortak akıl çerçevesinde yönetmek için sizlerin fikirlerini önemsiyoruz. Yaptığımız istişarelerden elde ettiğimiz veriler ışığında yeni projeler geliştiriyoruz” dedi.

SAMİMİ VE VERİMLİ TOPLANTI

Dernek başkanları da tek tek söz alarak beklentilerini ve fikirlerini dile getirdiler. Darıca’da bir aile ortamı olması için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca’da bütün kurumlarımızla ve toplumun bütün dinamikleriyle uyum içerisinde aile havasında çalışıyoruz. Bunun devam etmesi için de istişarelere önem veriyoruz. İlçemize değer katacak çalışmalara birlikte imza atıyoruz” diye konuştu. Dernek başkanları da samimi ve verimli bir toplantı olduğunu belirterek kendilerini ağırlayan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teşekkür ettiler.