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Bıyık Kazım Karabekir’de Halk Meclisi Düzenleyecek

GÖNÜL BULUŞMALARI’NIN BEŞİNCİSİ KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ’NDE

Bıyık Kazım Karabekir'de Halk Meclisi Düzenleyecek

04 Aralık 2019 Çarşamba 12:48

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kazım Karabekir Mahallesi’nde Gönül Buluşmaları programı kapsamında mahalle sakinleriyle bir araya gelecek. 07 Aralık Cumartesi günü Kazım Karabekir Mahallesi Hz. Hamza Camii Konferans Salonu’nda gerçekleşecek Gönül Buluşmaları programı saat 15.30’da başlayacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan vaatlerden biri olan ve özel önem verdiği Gönül Buluşmaları toplantıları Kazım Karabekir Mahallesi ile devam ediyor. Daha önce Sırasöğütler Mahallesi, Emek Mahallesi, Nenehatun Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi’nde gerçekleşen ve vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören Gönül Buluşmaları programı ile mahalle sakinleriyle birebir temas kuran ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Başkan Muzaffer Bıyık, Karazım Karabekir Mahallesi’nde de vatandaşlarla halk buluşması gerçekleştirecek. Kazım Karabekir Mahallesi Hz. Hamza Camii Konferans Salonu’nda 07 Aralık Cumartesi günü saat 15.30’da başlayacak olan Gönül Buluşması programına Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra başkan yardımcıları ve mahalle muhtarı da katılacak. Birim müdürlerinin de hazır bulunacağı programda vatandaşlar taleplerini ve sorunlarını dile getirme imkanı bulacak.

MAHALLE SAKİNLERİNİ DAVET ETTİ

Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerini Gönül Buluşması programına davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Cumhurbaşkanımızın bizden istemiş olduğu gönül belediyeciliğini Darıca’da hayata geçirmek için göreve geldiğimiz günden itibaren canla başla çalışıyoruz. Kapımız herkese açık, belediyeye gelen herkesle görüşüyoruz. Bunun yanında mahallelere giderek vatandaşlarımızla da birebir görüşüyoruz. Bu toplantılarda herkes beklentilerini bize iletiyor ve bizler de ekibimizle birlikte notlar alarak vatandaşlarımızın isteklerine göre projeler şekillendiriyoruz. Cumartesi günü Kazım Karabekir Mahallesi’nde beşincisini gerçekleştireceğimiz Gönül Buluşması programımıza herkesi davet ediyorum.” diye konuştu.

 

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