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Bıyık Özel Misafirlerini Ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Bir Umut Engelliler Derneği’nden gelen özel misafirlerini ağırladı.

Bıyık Özel Misafirlerini Ağırladı

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:11

Bir Umut Engelliler Dernek Başkanı Melek Arıkan ve yönetimi ile beraberindeki engelli vatandaşlar, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ı makamında ziyaret ederek tebrik edip başarılar dilediler.

Engelleri Birlikte Aşacağız

Nazik ziyaretleri için misafirlerine teşekkür eden Başkan Bıyık, “görev süremiz boyunca engelli vatandaşlarımız ve aileleri için özel çalışmalar yapacağız. Engelli vatandaşlarımızı topluma kazandırma adına çalışmalar yapacağız. Bu çerçevede Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi (DAREN) sayesinde ilçede yaşayan engelli vatandaşımızla sürekli irtibat halinde olmak kaydıyla, değişik sosyal ve kültürel etkinliklerle onları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra düzenleyeceğimiz bilgisayar, müzik, filografi gibi değişik kurslarla da engelli vatandaşlarımızın yaşamlarına katkı sunacağız. Aynı şekilde engelli vatandaşlarımızın ailelerinin hayatlarını kolaylaştırma adına  çalışmalar yapacağız. Engeller birlikte hareket edilirse azalır. Dernek başkan ve yönetimimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” dedi.

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