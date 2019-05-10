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Bıyık, Özel Sporcuları Yalnız Bırakmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca 15 Temmuz Stadyumu’nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen ‘Sen Beni Bir de Sporda Gör Festivali’ne katılarak özel sporcuları yalnız bırakmadı.

Bıyık, Özel Sporcuları Yalnız Bırakmadı

10 Mayıs 2019 Cuma 13:34

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Engelli çocuklarla masa tenisi oynayıp, penaltı atışı gerçekleştiren Bıyık, özel çocukların mutluluklarını paylaştı.

10 Mayıs ile 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde, "Sen Beni Birde Sporda Gör" programında özel vatandaşlarımız maharetlerini spor alanlarında gösterdi.Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Darıca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Engelliler Haftası nedeniyle ortaklaşa düzenlediği  "Sen Beni Birde Sporda Gör" etkinliğinde engelli vatandaşlarımız gönüllerince eğlendi. Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Emniyet Müdürü Turhan Aksoy, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Oğuz, İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, birim müdürleri, engelli vatandaşlar ve ailelerinin katıldığı programda engelli vatandaşlar, futbol, masa tenisi, atletizm gibi branşlarda maharetlerini ergilerken, gönüllerince bir gün geçirdiler.





Daren’le Her Zaman Yanınızdayız

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, programda yaptığı selamlama konuşmasında "Sen Beni Birde Sporda Gör" etkinliğinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, “Darıca Belediyesi Engelliler Merkezi olarak yapmış olduğumuz etkinlik ve kurslar ile özel kardeşlerimizi unutmayıp, onların sosyalleşmesi açısından gereken tüm desteği sağlıyoruz. Bundan sonra da engelli kardeşlerimiz için kurs ve meslek edindirme programları devam edecek. İlçede yaşayan engelli vatandaşımızla sürekli irtibat halinde olmak kaydıyla, değişik sosyal ve kültürel etkinliklerle onları topluma kazandırmayı ve toplumla bütünleştirmeyi hedefliyoruz. Düzenleyeceğimiz okuma yazma, bilgisayar, müzik, tiyatro, işaret dili, polyester boyama, el sanatları ve filografi gibi kurslarla da engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yaşam kalitesini artıracağız. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum, sizleri mutlu görmek, bizleri de mutlu ediyor.” dedi. Bıyık, programda engelli vatandaşlarımızla masa tenisi oynarken, penaltı atışları renkli görüntülere sahne oldu.




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