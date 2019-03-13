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Bıyık, “Prestij caddeler oluşturacağız”

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, İstasyon Mahallesi’nde esnaf ile bir araya geldi. Bıyık, “Ana caddelerde ‘örnek cadde’ uygulaması kapsamında çöp konteynırlarını yer altına alacağız” dedi.

Bıyık, 'Prestij caddeler oluşturacağız”

13 Mart 2019 Çarşamba 12:03

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ve AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile birlikte İstasyon Caddesi esnafını ziyaret etti. Darıca’nın en hareketli caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi’nde esnaf gezisi düzenleyen Bıyık, esnafı tek tek ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinledi.

 

ESNAFI ÖNEMSİYORUZ

Kendisinin de yıllardır esnaf olduğunu ifade eden Bıyık, esnafı önemsediğini söylerken, “Ben de Emek Mahallesi’nde yıllardır esnaflık yapıyorum. Esnafın sorunlarını ve beklentilerini çok iyi biliyorum. Esnaflar toplumun orta direğidir. Esnafın güçlü olması Darıca’yı da güçlü yapar. Bunun bilincindeyim. Belediye başkanı olduktan sonra da esnafın görüşlerine önem vereceğiz. Esnaflarımızla her zaman istişare içinde olacağız” diye konuştu.

 

ÇÖPLER YER ALTINA ALINACAK

Özellikle ana caddeler üzerindeki esnafların ciddi beklentileri olduğunun farkında olduğunu da kaydeden Bıyık, örnek cadde uygulamalarıyla çöp konteynırlarının da yer altına alınacağını söyledi. Bıyık, “Darıca’da özellikle ana caddelerimizi daha modern caddeler haline getireceğiz. Örnek cadde uygulamalarıyla ışıklandırmadan kaldırımına kadar caddelerimizi Darıca’ya yakışan bir cadde haline getireceğiz. Başta İstasyon, Aşıroğlu, Fatih Sultan Mehmet, Battalgazi ve Darıca merkezdeki caddelerimiz olmak üzere birçok ana caddemizdeki çöp konteynırlarını da örnek cadde projesi kapsamında yer altına alacağız” dedi.

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