Bıyık Sahaya İndi

Beraberinde Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleriyle birlikte kapalı pazar yerinde incelemelerde bulunan Bıyık, Kapalı Pazar yerinin yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ifade ederken, diğer mahallelerde modern pazar yerlerinin kurulması için çalışma başlatacaklarını söyledi.

ÇOK AMAÇLI PAZAR YERLERİ İNŞAA EDECEĞİZ

Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Bıyık, yeni dönemde Darıca’ya yakışacak modern pazarlar inşa edeceklerinin müjdesini verirken, “Bizler Darıca’da sokak pazarları olmasın istiyoruz. Pazarcı esnafımızla bir araya gelerek Pazarcılar Odası ve esnafın da görüşlerini alarak bir çalışma yapacağız. Buradaki kapalı pazarımızın inşaatı devam ediyor. Alt katı kapalı otopark olarak hizmet verecek olan Kapalı Pazar Yeri mimari projesiyle ilçemize değer katacak. Çok amaçlı, üstü kapalı ve modern bir şekilde planlanan sabit pazar projesinin alt katına ise 360 araç kapasiteli otopark yapılacak. Aynı şekilde diğer mahallelerimizde de kapalı semt pazarları yapacağız. Ben yaptım oldu anlayışıyla hareket etmeyeceğiz. Bu konuda pazarcı esnafıyla sürekli istişare içinde olacağız. Pazarcı esnafının da memnun olacağı modern pazarlar yapmak istiyoruz. Kapalı pazarları aynı zamanda çok amaçlı planlıyoruz. Deprem anında toplanma merkezi olarak kullanmak için planlayacağız. Pazar olmadığı zaman otopark olarak hizmet vermesini istiyoruz. Kızılay’la da görüşerek alt katlarında afet anlarında kullanılması için gıda ve çadır deposu olarak da hizmet vermesini amaçlıyoruz. Yapacağımız projelerle ilçemize değer katacağız. ” dedi.