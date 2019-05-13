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Bıyık, Şehit Annelerini Unutmadı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Anneler Günü dolayısıyla, şehit annelerini ziyaret etti. Bıyık, 15 Temmuz Şehidimiz Şehit Edip Zengin’in ve Şehit Zafer Tuygun’un annelerinin ellerini öperek, hayır dualarını aldı.

Bıyık, Şehit Annelerini Unutmadı

13 Mayıs 2019 Pazartesi 12:14

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Başkan Bıyık, eşi Havva Hanım, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, Kadın Kolları Başkanı Hülya Kodek, Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarları ile birlikte 15 Temmuz Şehidi Şehidi Edip Zengin  ve Şehit Zafer Tuygun’un annesini ziyaret ederek elini öpüp, hayır dualarını aldı.

Vatan Size Minnettar

Başkan Bıyık, şehit annelerinin elini öpüp çiçek takdim ederken, “bu anlamlı günde evlatlarını vatan uğruna şehit veren fedakar annelerimizin hakkı ödenmez. Bu topraklarda birlik ve beraberlik içinde yaşıyorsak, bu topraklarda bayrağımız dalgalanıyor ve geleceğe güvenle bakıyorsak sizin evlatlarınızın payı büyüktür. Vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Rabbim Peygamber efendimize komşu eylesin, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere geride kalanlarına sabır diliyorum. Bu anlamlı günde bizlerde bir evladınız olarak, Anneler Gününüzü tebrik ediyorum.” dedi.

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