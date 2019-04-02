Bıyık sözünü tuttu!

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı olan ve seçimleri kazanan Muzaffer Bıyık, telefon numarasını Darıcalı vatandaşlarla paylaştı. Bıyık yaptığı açıklamada ''Ben bir söz verdim.Seçimi kazandığımda ilk icraatım, ulaşılabilir bir başkan olacağım" demiştim. Şimdi ilk sözümü tutuyorum. Darıcalı vatandaşlarımız bana istediği zaman 0533 460 18 37 numaralı telefonumdan ulaşabilir'' dedi.