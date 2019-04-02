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Bıyık sözünü tuttu!

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Darıca Belediye Başkanı olarak seçilen Muzaffer Bıyık, adaylık sürecinde göreve geldiği takdirde telefon numarasını herkesle paylaşacağının sözünü vermişti.

Bıyık sözünü tuttu!

02 Nisan 2019 Salı 11:44

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı olan ve seçimleri kazanan Muzaffer Bıyık, telefon numarasını Darıcalı vatandaşlarla paylaştı. Bıyık yaptığı açıklamada ''Ben bir söz verdim.Seçimi kazandığımda ilk icraatım, ulaşılabilir bir başkan olacağım" demiştim. Şimdi ilk sözümü tutuyorum. Darıcalı vatandaşlarımız bana istediği zaman 0533 460 18 37 numaralı telefonumdan ulaşabilir'' dedi.


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