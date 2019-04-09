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Bıyık Teşkilatları Ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Bu çerçevede Ak Parti Mahalle Teşkilatlarını ağırlayan Bıyık, seçim dönemindeki çalışmalarından dolayı mahalle teşkilatlarına teşekkür etti.

Bıyık Teşkilatları Ağırladı

09 Nisan 2019 Salı 13:24

AK Parti Bağlarbaşı, Bayramoğlu, Sırasöğütler, Emek, Kazım Karabekir, Cami, Yeni, Yalı ve Zincirlikuyu Mahalle Yönetimlerini ağırlayan Bıyık, teşkilat üyelerine tek tek teşekkür ederek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “seçim süreci boyunca gece gündüz demeden seçim çalışmalarında kendilerine destek veren, kimi zaman işinden, kimi zaman ailesinden ödün vererek kendisiyle birlikte çalışan tüm teşkilat üyesi arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Belediye başkanı olduktan sonra rozetimi çıkardım ama ben her zaman AK Parti’nin bir neferiyim. Bütün Darıca’ya eşit hizmet etmek için çalışacağım. Herkese eşit mesafede olacağım ama aslımı da asla inkar etmeyeceğim. İlçe başkanımız başta olmak üzere kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, mahalle başkanları ve yönetimlerine, SKM ekibimize ve bütün teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Gece gündüz birlikte çok çalıştık. Belki bu süreçte istemeden de olsa kırdığım arkadaşlarım olduysa hakkınızı helal edin. Bundan sonra da ilçemize yapacağımız projeleri hep birlikte hayata geçireceğiz. Nazik ziyaretlerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.

Mahalle Başkan ve Yönetimleri de Başkan Bıyık’a hayırlı olsun diyerek, çalışmalarında başarılar dilerken, AK Parti K.Karabekir ve Bağlarbaşı Mahalle teşkilatları Başkan Bıyık’ın daha önce duyurduğı şekliyle, çiçek yerine Çayırova Sevgi Evleri’ne nakdi yardımda bulundular.

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