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Bıyık ve Karaosmanoğlu, misafir oldu

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’yla birlikte Darıca sahilde yürüyüş yaptıktan sonra birlikte Trabzon Şalpazarı Derneği’nin kahvaltısına katıldı.

Bıyık ve Karaosmanoğlu, misafir oldu

19 Aralık 2017 Salı 11:46

 Bıyık ve Karaosmanoğlu, derneklere misafir oldu

 Bıyık, daha sonra AK Parti Sırasöğütler Mahalle Teşkilatı’nın yenilenen yeni binasını inceledi.

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçe yönetimiyle birlikte hafta sonu Darıca’da faaliyet gösteren derneklerin misafiri oldu. Cumartesi sabahı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’yla birlikte Darıca sahilde yürüyüş yapan Bıyık, yürüyüşün ardından Karaosmanoğlu’yla birlikte Trabzon Şalpazarı Derneği’nin kahvaltısına katıldı. Dernek üyelerine kendilerini ağırladığı için teşekkür eden İlçe Başkanı Bıyık, daha sonra ekibiyle birlikte Samsun Yakakent Derneği’ne konuk oldu. Darıca’daki çalışmalar ve ülke gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunan Bıyık, dernek üyelerinin sorunlarını da dinledi. Bıyık, Adi İpekçi Mahallesi Muhtarı İsmail Aydın’ın oğlunun sünnet düğününe de katılarak mutluluklarına ortak oldu.

MAHALLE TEŞKİLATI YENİLENDİ

Bıyık ve beraberindeki heyet hafta sonu yoğun bir tempoda gerçekleştirdikleri düğün dernek ziyaretlerinden sonra AK Parti Sırasöğütler Mahalle Teşkilatı’nın yenilenen yeni binasını inceledi. Mahalle Başkanı ve yöneticileriyle toplantı yapan İlçe Başkanı Bıyık, yeni mahalle teşkilatının Ak Parti’ye yakışan bir yer olduğunu ifade ederek mahalle başkanı ve yöneticilerine teşekkür etti. AK Parti’nin başarısında mahalle teşkilatlarına büyük görevler düştüğünü ifade eden Bıyık, “AK Parti, bütün birimleriyle uyumlu bir çalışma içerisinde. Ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte mahalle teşkilatlarımız, gece gündüz demeden fedakârca çalışıyor. Sizler mahallede bizlerin gözü kulağısınız. Hepinize büyük görevler düşüyor” dedi.

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