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Bıyık, Yol Bakım Ekiplerini Denetledi

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan Yol Bakım Onarım Ekibinin ilçenin değişik mahallelerinde yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bıyık, Yol Bakım Ekiplerini Denetledi

02 Mayıs 2019 Perşembe 10:55

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Başkan Bıyık, beraberinde Başkan Yardımcısı Abdüllatif Özkan ve meclis üyeleriyle birlikte Yol Bakım Onarım Ekibinin çalışmalarını denetlerken, gerek whatsapp yoluyla, gerek şikayet dilekçeleriyle ve gerekse sosyal medya aracılığıyla vatandaşlardan gelen şikayetlerin bu ekip tarafından anında değerlendirilerek çözüme kavuşturulacağını, böylelikle şikayete konu olan cadde ve sokaklardaki mağduriyetin giderileceğini söyledi.

Önceliğimiz Trafik Olacak

Başkan Bıyık, seçim döneminde vatandaşlardan en çok trafik ve bozuk yollarla ilgili şikayetler aldıklarını söylerken, “göreve gelir gelmez arkadaşlarla bir durum değerlendirmesi yaptık, acil olarak yapılması gereken işleri belirledik, önceliğimiz yollarımızı düzeltmek ve trafik sorununu çözmek olacak, bu çerçevede Yol Bakım Onarım Ekibimiz sürekli çalışıyor, bu ekiplerimizi daha da güçlendirerek bu sıkıntıyı bir an önce çözeceğiz. Darıca Gebze Metro Hattı, Tuzla - Bayramoğlu Bağlantı Yolu Projesi, Osmangazi Köprüsü 2. Bağlantı Yolu ve 60. Yıl Dalçık Çıkışı Kavşak Düzenlemesi gibi projelerle de ilçemizdeki trafik sorununu tamamen ortadan kaldıracağız.” dedi.

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