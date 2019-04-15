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Bıyık, Yunanistanlı Misafirleri Ağırladı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Cumhuriyet’in ilanının ardından yapılan mübadele sonrası Darıca’dan Yunanistan’a göç eden Selanikli vatandaşlarla İskoliye Mektebi’nde bir araya geldi.

Bıyık, Yunanistanlı Misafirleri Ağırladı

15 Nisan 2019 Pazartesi 10:18

TARİHİMİZE VE KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKACAĞIZ

Bir zamanlar dedelerinin öğrenim gördüğü Darıca’daki İskoliye Mektebini ziyaret eden Yunanistanlı vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İskoliye Mektebi ile ilgili bilgiler aktarırken, “Kocaeli Valiliğimiz ve belediyemiz tarafından aslına uygun bir şekilde restore edilen İskoliye Mektebi, bundan sonra şehrimizin önemli bir değeri olarak misafirlerini ağırlayacak. Millet Kıraathanesi ve müze şeklinde halkımızın hizmetine açmayı planladığımız İskoliye Mektebi yerli ve yabancı konuklarını ağırlayacak. Tarihimize ve kültürümüze sahip çıkarak Darıcamızın kültürel varlıklarını korumaya devam edeceğiz.” dedi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile birlikte okulu gezen Yunanistanlı vatandaşlar, Bıyık’a teşekkür ederken bol bol hatıra fotoğrafı çekildiler. Ziyaretin ardından karşılıklı hediyeler taktim edildi.



ASLINA UYGUN ŞEKİLDE RESTORE EDİLDİ

1910 yılında çıkan büyük yangının ardından, Darıca’daki tüm okulların kullanılamaz hale gelmesiyle, Yalı Mahallesi’ndeki İskoliye Kilisesi, ilkokul olarak kullanılmaya başlanmıştı. Mübadele sonrası, okul olarak kullanılan İskoliye Mektebi, daha sonraki yıllarda meydana gelen depremlerden zarar görerek kaderine terk edilmişti. Aradan geçen uzun yıllara dayanamayan tarihi bina, tamamen yıkılmış ve enkaza dönmüştü. Kocaeli Valiliği ve Darıca Belediyesi tarafından aslına uygun olarak restorasyonu yapılan İskoliye Mektebi kültürel bir miras  olarak şehre hizmet verecek.

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