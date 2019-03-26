Bıyık Zafere Yürüyor

Mahallelerde sevgi yürüyüşleri başlatan Bıyık, sokak sokak gezerek Darıcalılara karanfil hediye ediyor. MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün’ün de eşlik ettiği mahalle yürüyüşleri oldukça kalabalık ve coşkulu bir şekilde gerçekleşirken, Bıyık da mahallelerde vatandaşlardan büyük bir ilgi görüyor.

Nenehatun Mahallesi’nden başlatılan sevgi yürüyüşleri Fevzi Çakmak ve Abdi İpekçi Mahallelerinde devam etti. Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık ile MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün bir koldan yürüyüşe geçerken AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da başka bir heyetle diğer koldan mahalleyi sokak sokak geziyor. AK Parti ve MHP’nin seçim otobüslerinin de eşlik ettiği yürüyüşler adeta sevgi seline dönüşüyor. Evlerinin balkonlarından ve camlarından Bıyık’a sevgi gösterisinde bulunan mahalleliler, sokağa çıkarak da desteklerini iletiyorlar.

CUMHUR İTTİFAKI’NA DESTEK ÇIĞ GİBİ

Darıca’da AK Parti ile MHP arasındaki uyum örnek gösterilirken bu uyumun anketlere yansıdığı da belirtiliyor. Anketlerde AK Parti ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oyunun yüzde 60’ın üzerinde olduğu açıklanırken bu uyumun sokağa da yansıdığı görülüyor. Evlerden AK Parti’nin sembolü rabia ile MHP’nin sembolü bozkurt işaretini gösteren vatandaşlar Cumhur İttifakı’na tam destek verdiklerini söylüyorlar. Ev toplantılarının yanı sıra kahvehane toplantılarında da oldukça kalabalık toplantılar gerçekleştiren Bıyık’a mahalle gezilerinde de desteğin arttığı görülüyor.

BIYIK: “BU COŞKU ZAFERİN MÜJDECİSİ”

Mahallelerde ve sokak aralarında gördüğü ilgi ve coşku nedeniyle mutlu olduğunu dile getiren Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, yaptığı konuşmada “Mahallelerde yaptığımız sevgi yürüyüşlerinde vatandaşlarımızdan gördüğümüz ilgi ve sevgi bizleri oldukça mutlu etti. Ülkemizin bekası için oluşturduğumuz Cumhur İttifakı’na olan destek de bizleri sevindirdi. Seçim çalışmalarımızda, kampanyamızda gördüğümüz ilgi sokaklarda artarak devam ediyor. Bu coşku ve sevgi 31 Mart’ta zaferin müjdecisi olacak” dedi.