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Bıyık'a Ziyaretler Devam Ediyor

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a hayırlı olsun ziyaretleri devam ederken, Başkan Bıyık misafirleriyle zaman zaman istişare yaparak, misafirlerinin ilçede yapılacak projelerle ilgili görüş ve önerilerini dinliyor.

Bıyık'a Ziyaretler Devam Ediyor

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:37

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Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere, her kesimden vatandaşların tebrik ve hayırlı olsun temennilerini ilettiği Başkan Bıyık, vatandaşların istek, talep ve önerilerini de dinlerken, özellikle STK’larla istişare yaparak, ilçede yapacakları çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuyor.



DARICA’YI ORTAK AKILLA YÖNETECEĞİZ

Bütün ziyaretçilerine teşekkür eden Başkan Bıyık, Darıca’yı STK’larla diyalog halinde yöneteceklerini ifade ederek şöyle konuştu: “Darıca’da doğdum, burada büyüdüm. 9 yıl AK Parti Darıca İlçe Başkanlığı görevinde bulundum. Dolayısıyla Darıca’nın sorunlarını çok iyi biliyorum. Hangi mahallenin neye ihtiyacı olduğunu biliyorum. Biz daha çok gönüllere dokunacağız. Gönül belediyeciliğini hayata geçireceğiz. Projelerimizin merkezinde insan olacak. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız. Biz Darıca’ya hizmet için yola çıktık. Hizmetleri yaparken merkezimizde her zaman insan olacak. Zaman zaman yapacağımız istişarelerle projelerimize yön vereceğiz” dedi.

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