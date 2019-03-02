Bıyık'ın Projeleri Tam Not Aldı

Oldukça yoğun katılımın olduğu ve büyük bir coşkunun hakim olduğu tanıtım toplantısına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.

ACAY: “BURALARI ZİLLET İTTİFAKINA TESLİM ETMEYECEĞİZ”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay yaptı. Acay, “Biz inanıyoruz Muzaffer Bıyık’ın açıklayacağı bütün projeler yapılacaktır. Biz inanıyoruz o liyakat AK kadrolarda var. Darıca’yı ve Kocaeli’yi baştan başa yeniden imar edeceğiz. Hem Büyükşehir hem de Darıca’da çok güzel hizmetler yapılacaktır. Sadece taş yapılar yapmakla olmuyor. Taşlaşmış kalplere de gireceğiz. Gönül belediyeciliği yapacağız. En büyük seçim beyannamemiz olarak şunu görüyorum. Zillet ittifakına, yıkım ittifakına buraları teslim etmemek en büyük taahhüdümüzdür. Cumhur ittifakı kadrolarını 31 Mart’ta yeniden iktidar yapacağız” dedi.

KARABACAK: “KIRGIN DEĞİLİM”

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karacak da selamlama konuşması yaparak birlik beraberlik mesajları verdi ve şöyle konuştu: “Cumhur ittifakıyla Türkiye yeni bir yol haritası çizdi. Ülkemizin bekası ve geleceği için çok önemli bir ittifak kuruldu. Hiç kimse bizden şunu beklemesin. Kırgın değilim. Gönül koymadım asla, Cumhurbaşkanımızın, teşkilatımızın emri başımızın üstündedir. Partimizin emrindeyim. Bu birliktelik olduğu sürece bu ülkeyi asla bölemeyecekler.”

BÜYÜKAKIN: “MUZAFFER KARDEŞİMİN PROJELERİ BENİM PROJEMDİR”

Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada Muzaffer Bıyık’ın projelerini birlikte hazırladıklarını kaydederek projelerin aynı zamanda kendi projeleri olduğunu söyledi. Büyükakın, “Muzaffer kardeşimin açıklayacağı beyannamesinin hepsini birlikte hazırladık. Onunla bir takım oyunu oynayacağız. Yukarıda Sayın Cumhurbaşkanımız, burada Büyükşehir Belediyemiz, Darıca’da da ilçe belediyemiz. Üçlü olsun güçlü olsun. Hükümetimiz var. Büyükşehir’de ise inşallah vatandaşımızın takdiriyle biz hizmet etmeye başlayacağız. Ama Darıca’da da sizlerden Muzaffer kardeşimi istiyorum. Ben onunla beraber bu sahada oynamak istiyorum. İşin hakikati şu; bir futbol takımı düşünün. Her oyuncunun kendi başına oynadığı kimsenin birbirine pas vermediği bir takım. Bir de başka bir takımı düşünün herkesin birbiriyle dayanışma içinde olduğu kol kola omuz omuza ve hepsinden önemlisi gönül gönüle çalıştığı bir takım düşünün. Şüphesiz ikinci takım daha başarılı olur. Burada açıklanacak projeler benim de projelerimdir. Sonuna kadar Darıca’daki insanlara, Kocaeli’nin tamamına hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.

ÜNLÜ: “CUMHUR İTTİFAKINA OY VERMEK ÜLKÜCÜLERİN ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR

MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de konuşmasında Darıca’da ülkücülere seslenerek Muzaffer Bıyık’a oy vermenin analarının ak sütü gibi helal olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Artık siyaset ikinci planda olacak. Cumhur ittifakı ruhu 1071 Malazgirt ruhu neyse o, Kurtuluş Savaşı ruhu neyse o, Çanakkale ruhu neyse o. Benim Cumhur İttifakı Büyükşehir adayım millet terbiyesi almış bir isim. Darıca adayımız ise teşkilatlardan gelmiş, eksikleri bilen bir isim. Darıca’da da 9 yıl ilçe başkanlığı yapmak kolay değildir. Buradaki bütün vaatleri yapacaktır. MHP de altına imza atacaktır. 12 ilçede Cumhur ittifakının en uyumlu çalıştığı ilçe Darıca’dır. Herkesin dikkatini çeken, örnek olan bir uyum Darıca’da yaşanıyor. Cumhur ittifakının Darıca’da en yüksek oyla çıkması için çalışacağız. Tüm ülkücüler analarının ak sütü gibi Cumhur ittifakına oy verecektir.”

ERYARSOY: MUZAFFER BIYIK’IN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”

Darıca’da Muzaffer Bıyık’ın her zaman yanında olacaklarını kaydeden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, da yaptığı konuşmada “Muzaffer Bıyık’ın projelerinin hem takipçisi hem destekçisi olacağız. 7 gün 24 saat Muzaffer Başkanımızın yanında olacağız. Cumhur İttifakı 15 Temmuz olaylarından sonra meydanlarda halkın bağrından kopmuş bir ittifaktır. Halkın onurunu korumak için Küresel meydan okumalara karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından geleceği görerek ortak karar vererek kurdukları bir ittifaktır. Pazara kadar değil mezara kadar milletin birliği için devam edecektir” ifadelerini kullandı.

İŞTE BIYIK’IN PROJELERİ

Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, Darıca’da Cumhur İttifakı olarak güzle bir seçim dönemi geçirdiklerinin altını çizdi. Bıyk, bu süreçte kendilerine detke veren herkese teşekkür ederek seçim beyannamesini sunup projelerini anlattı.

SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALAN PROJELER

Yeni Belediye ve Kamu Binaları

Millet Bahçesi

Darıca - Gebze Metro Hattı

Tuzla – Bayramoğlu Bağlantı Yolu

Osmangazi Köprüsü 2. Bağlantı Yolu

Sanayi Caddesi Gebze Bağlantı Yolu

60. Yıl Dalçık Çıkışı Kavşak Düzenlemesi

60. Yıl Üst Geçidi

Cengi Topel Caddesi’nin Tamamlanması

Prestij Cadde Uygulaması

Bayramoğlu Aquapark

Nenehatun Spor Kompleksi

Balyanoz Koyu Marina

Nenehatun Kent Park

Millet Kıraathanesi

Çok amaçlı Pazar Yeri

Sosyal Yaşam Merkezi

Sokak Hayvanları Barınağı

Tekli Eğitime Geçiş Hızlanacak

Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina

Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi

Sosyal Tesisler

Mahalle Konakları

Mezarlık Hizmet Binası

Semt Sahaları

Tarihi Binalarımızın Restorasyonu

Sıfır Atık Projesi

Atık Getirme Merkezi

Her Okula Dijital Kütüphane

Sünnet Şenlikleri

Erdemli Genç Seminerleri

Oyun Sokakları

Engelsiz Yaşam Merkezi

Engelliler Kreşi ve Parkı

Evde Yaşlı Bakım Hizmeti

Gönül Erleri Toplumsal Dayanışma Mağazası

Gönül Buluşmaları

Şehirler ve Kültürler Kaynaşması

Çanakkale’ye Dedeme Gidiyorum Projesi

Geleneksel Cirit Şöleni

Balyanoz Koyu Sahil 2.Etap Çalışması

Yürüyüş ve Bisiklet Yolları

Dini Tesislerimizin Bakım Hizmetleri

Su Sporları

İstihdam Masası

YAPIMI DEVAM EDEN ve TAMAMLANACAK PROJELER

Kapalı Pazar Yeri

1800 Kişilik Kapalı Spor Salonu

Mini Marina