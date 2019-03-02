Bıyık'ın Projeleri Tam Not Aldı

Oldukça yoğun katılımın olduğu ve büyük bir coşkunun hakim olduğu tanıtım toplantısına AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ile MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ile çok sayıda partili ve vatandaş katıldı.
ACAY: “BURALARI ZİLLET İTTİFAKINA TESLİM ETMEYECEĞİZ”
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay yaptı. Acay, “Biz inanıyoruz Muzaffer Bıyık’ın açıklayacağı bütün projeler yapılacaktır. Biz inanıyoruz o liyakat AK kadrolarda var. Darıca’yı ve Kocaeli’yi baştan başa yeniden imar edeceğiz. Hem Büyükşehir hem de Darıca’da çok güzel hizmetler yapılacaktır. Sadece taş yapılar yapmakla olmuyor. Taşlaşmış kalplere de gireceğiz. Gönül belediyeciliği yapacağız. En büyük seçim beyannamemiz olarak şunu görüyorum. Zillet ittifakına, yıkım ittifakına buraları teslim etmemek en büyük taahhüdümüzdür. Cumhur ittifakı kadrolarını 31 Mart’ta yeniden iktidar yapacağız” dedi.
KARABACAK: “KIRGIN DEĞİLİM”
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karacak da selamlama konuşması yaparak birlik beraberlik mesajları verdi ve şöyle konuştu: “Cumhur ittifakıyla Türkiye yeni bir yol haritası çizdi. Ülkemizin bekası ve geleceği için çok önemli bir ittifak kuruldu. Hiç kimse bizden şunu beklemesin. Kırgın değilim. Gönül koymadım asla, Cumhurbaşkanımızın, teşkilatımızın emri başımızın üstündedir. Partimizin emrindeyim. Bu birliktelik olduğu sürece bu ülkeyi asla bölemeyecekler.”
BÜYÜKAKIN: “MUZAFFER KARDEŞİMİN PROJELERİ BENİM PROJEMDİR”
Cumhur İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise yaptığı konuşmada Muzaffer Bıyık’ın projelerini birlikte hazırladıklarını kaydederek projelerin aynı zamanda kendi projeleri olduğunu söyledi. Büyükakın, “Muzaffer kardeşimin açıklayacağı beyannamesinin hepsini birlikte hazırladık. Onunla bir takım oyunu oynayacağız. Yukarıda Sayın Cumhurbaşkanımız, burada Büyükşehir Belediyemiz, Darıca’da da ilçe belediyemiz. Üçlü olsun güçlü olsun. Hükümetimiz var. Büyükşehir’de ise inşallah vatandaşımızın takdiriyle biz hizmet etmeye başlayacağız. Ama Darıca’da da sizlerden Muzaffer kardeşimi istiyorum. Ben onunla beraber bu sahada oynamak istiyorum. İşin hakikati şu; bir futbol takımı düşünün. Her oyuncunun kendi başına oynadığı kimsenin birbirine pas vermediği bir takım. Bir de başka bir takımı düşünün herkesin birbiriyle dayanışma içinde olduğu kol kola omuz omuza ve hepsinden önemlisi gönül gönüle çalıştığı bir takım düşünün. Şüphesiz ikinci takım daha başarılı olur. Burada açıklanacak projeler benim de projelerimdir. Sonuna kadar Darıca’daki insanlara, Kocaeli’nin tamamına hizmet etmek istiyoruz” diye konuştu.
ÜNLÜ: “CUMHUR İTTİFAKINA OY VERMEK ÜLKÜCÜLERİN ANALARININ AK SÜTÜ GİBİ HELALDİR
MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü de konuşmasında Darıca’da ülkücülere seslenerek Muzaffer Bıyık’a oy vermenin analarının ak sütü gibi helal olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: “Artık siyaset ikinci planda olacak. Cumhur ittifakı ruhu 1071 Malazgirt ruhu neyse o, Kurtuluş Savaşı ruhu neyse o, Çanakkale ruhu neyse o. Benim Cumhur İttifakı Büyükşehir adayım millet terbiyesi almış bir isim. Darıca adayımız ise teşkilatlardan gelmiş, eksikleri bilen bir isim. Darıca’da da 9 yıl ilçe başkanlığı yapmak kolay değildir. Buradaki bütün vaatleri yapacaktır. MHP de altına imza atacaktır. 12 ilçede Cumhur ittifakının en uyumlu çalıştığı ilçe Darıca’dır. Herkesin dikkatini çeken, örnek olan bir uyum Darıca’da yaşanıyor. Cumhur ittifakının Darıca’da en yüksek oyla çıkması için çalışacağız. Tüm ülkücüler analarının ak sütü gibi Cumhur ittifakına oy verecektir.”
ERYARSOY: MUZAFFER BIYIK’IN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ”
Darıca’da Muzaffer Bıyık’ın her zaman yanında olacaklarını kaydeden AK Parti Kocaeli İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, da yaptığı konuşmada “Muzaffer Bıyık’ın projelerinin hem takipçisi hem destekçisi olacağız. 7 gün 24 saat Muzaffer Başkanımızın yanında olacağız. Cumhur İttifakı 15 Temmuz olaylarından sonra meydanlarda halkın bağrından kopmuş bir ittifaktır. Halkın onurunu korumak için Küresel meydan okumalara karşı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli tarafından geleceği görerek ortak karar vererek kurdukları bir ittifaktır. Pazara kadar değil mezara kadar milletin birliği için devam edecektir” ifadelerini kullandı.
İŞTE BIYIK’IN PROJELERİ
Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, bu süreçte kendilerine destek olan herkese teşekkür ederek, Darıca’da Cumhur İttifakı olarak güzle bir seçim dönemi geçirdiklerinin altını çizdi. Bıyk, bu süreçte kendilerine detke veren herkese teşekkür ederek seçim beyannamesini sunup projelerini anlattı.
SEÇİM BEYANNAMESİNDE YER ALAN PROJELER
Yeni Belediye ve Kamu Binaları
Millet Bahçesi
Darıca - Gebze Metro Hattı
Tuzla – Bayramoğlu Bağlantı Yolu
Osmangazi Köprüsü 2. Bağlantı Yolu
Sanayi Caddesi Gebze Bağlantı Yolu
60. Yıl Dalçık Çıkışı Kavşak Düzenlemesi
60. Yıl Üst Geçidi
Cengi Topel Caddesi’nin Tamamlanması
Prestij Cadde Uygulaması
Bayramoğlu Aquapark
Nenehatun Spor Kompleksi
Balyanoz Koyu Marina
Nenehatun Kent Park
Millet Kıraathanesi
Çok amaçlı Pazar Yeri
Sosyal Yaşam Merkezi
Sokak Hayvanları Barınağı
Tekli Eğitime Geçiş Hızlanacak
Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Ek Bina
Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi
Sosyal Tesisler
Mahalle Konakları
Mezarlık Hizmet Binası
Semt Sahaları
Tarihi Binalarımızın Restorasyonu
Sıfır Atık Projesi
Atık Getirme Merkezi
Her Okula Dijital Kütüphane
Sünnet Şenlikleri
Erdemli Genç Seminerleri
Oyun Sokakları
Engelsiz Yaşam Merkezi
Engelliler Kreşi ve Parkı
Evde Yaşlı Bakım Hizmeti
Gönül Erleri Toplumsal Dayanışma Mağazası
Gönül Buluşmaları
Şehirler ve Kültürler Kaynaşması
Çanakkale’ye Dedeme Gidiyorum Projesi
Geleneksel Cirit Şöleni
Balyanoz Koyu Sahil 2.Etap Çalışması
Yürüyüş ve Bisiklet Yolları
Dini Tesislerimizin Bakım Hizmetleri
Su Sporları
İstihdam Masası
YAPIMI DEVAM EDEN ve TAMAMLANACAK PROJELER
Kapalı Pazar Yeri
1800 Kişilik Kapalı Spor Salonu
Mini Marina