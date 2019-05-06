Bıyık'tan Esnaf Turu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hafta sonu Darıca merkezde esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Oldukça yoğun geçen programlarına rağmen esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Bıyık, esnafın her zaman yanında olacağını söyledi. Kendisinin de esnaf olduğunu ve esnafları her zaman önemseyeceğini belirten Başkan Bıyık, “Esnaflar toplumun en önemli yapı taşlarından biridir. Esnafın güçlü olması toplumun da güçlü olmasını sağlar. Esnaflarımızı sürekli ziyaret ederek görüş ve önerilerini dinleyeceğiz. Sizlerin görüşleri bizim için önemli. Darıca’yı ortak akılla hep birlikte yöneteceğiz. Ortak amacımız Darıca’nın gelişmesi ve güzelleşmesi. Bunun için de hepimize görevler düşüyor. Hep birlikte adım atarak daha modern ve güzel bir Darıca inşa etmek için çalışacağız” diye konuştu.