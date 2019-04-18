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Bıyık'tan Kandil Mesajı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, tüm İslam Aleminin kandilini tebrik edip, bu gecenin birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni etti.

Bıyık'tan Kandil Mesajı

18 Nisan 2019 Perşembe 13:57

Başkan Bıyık, milli ve dini bayramların yanı sıra kandil gibi mübarek günlerin insanlar arasındaki sevgi, saygı ve hoşgörüyü artırmaya vesile olduğunun altını çizerken, “Af ve mağfiret anlamlarına gelen ve Mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan bu gecenin ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bu mübarek gecenin, İslam aleminin birlik ve beraberliğine, tüm dünyanın barış, huzur ve mutluluğuna vesile olmasını, ülkemiz ve insanlık adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Başta Darıca’lı hemşerilerimiz olmak üzere tüm İslam Aleminin Berat Kandilini tebrik ediyorum.” dedi.

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