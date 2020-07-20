Bıyık'tan LGS tercihi yapacaklara destek

Yıl boyunca LGS’ye hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz kurs düzenleyen Darıca Belediyesi, LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte tercih süreci boyunca da öğrencilerin yanında olacak. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla Lise tercihi yapacak öğrencilere yardımcı olmak ve doğru tercih yapmalarına destek olmak amacıyla Darıca Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde uzman eğitimciler tarafından hizmet verilecek. Öğrencilerin ve ailelerin ücretsiz olarak faydalanabileceği hizmet hakkında bilgi almak isteyenlerin mahallelerde bulunan Bilgi Evlerine müracaat etmeleri gerektiği belirtildi.

BIYIK: “EĞİTİMİ ÖNEMSİYORUZ”

Eğitimi her zaman önemsediklerini ve önceliklerinin eğitim olduğunu ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “LGS sonuçlarının herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Darıca Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi şekilde yetişmeleri için eğitim sürecinin her aşamasında destek olacağız. İyi bir meslek ve iyi bir gelecek için öğrencilerimizin doğru şekilde tercih yapabilmeleri amacıyla uzman eğitimci kadromuzla LGS tercih sürecinde de yanlarında olacağız. Darıca Belediyesi’nin gençlere çok daha fazla katkı veren bir belediye olması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım herkesin gönlüne göre olur” diye konuştu