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Bıyık'tan sel açıklaması

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'da yaşanan sel felaketi ile ilgili olarak sosyal medyadan açıklama yaptı. Başkan Bıyık yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi Bugün ilçemizde etkili olan doğal afet olayları için ekiplerimiz gerekli müdahalede bulunuyor ve durum tespiti gerçekleştiriyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, İSU ve komşu ilçeler ile birlikte koordineli olarak gerçekleştirilecek çalışmalar ile mağduriyetler giderilerek, ilçemizde sıkıntılı noktalara gereken tüm işlemler en kısa sürede gerçekleştirilecek.

Bıyık'tan sel açıklaması

15 Haziran 2019 Cumartesi 17:23

 
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