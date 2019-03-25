Bıyık’tan Sevgi Yürüyüşü

Nenehatun Mahallesi’nde MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve partililerle birlikte sokak sokak yürüyen Bıyık, vatandaşlara karanfil hediye etti.

31 Mart yerel seçimlerinde son haftaya girilirken Cumhur İttifakı ve AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, tempoyu iyice arttırdı. Mahallelerde sevgi yürüyüşleri başlatan Bıyık, startı Nenehatun Mahallesi’nden verdi. MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ve Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle birlikte partililerin de eşlik ettiği yürüyüşe ilgi oldukça yoğun oldu. Kalabalık bir heyetle sokak sokak Nenehatun Mahallesi’ni gezen Bıyık, vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı.. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay da aynı şekilde başka bir heyetle Nenehatn Mahallesi’nde vatandaşlara çiçek dağıttı.

BIYIK’A SEVGİ SELİ

MHP Darıca İlçe Başkanı Adem Emre Aygün ile birlikte mahalleyi karış karış gezen Cumhur İttifakı AK Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, adeta girilmedik sokak bırakmadı. Türk bayraklarıyla yürüyen partililer de Bıyık’a eşlik ederken, Bıyık mahalle esnafı ve vatandaşlara karanfil hediye etti. Balkonlardan ve evlerinin camlarından Bıyık’a sevgi gösterisinde bulunan mahalle sakinleri, Bıyık’a tam destek verdiler. Birçok vatandaş da evlerinden aşağıya inerek Bıyık’a sevgi gösterisinde bulundular. Bıyık’ın Nenehatun Mahallesi’nde başlattığı sevgi yürüyüşleri diğer mahallelerde de devam edecek.