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Bıyık’tan trafiği rahatlatacak proje!

Cumhur İttifakı Ak Parti Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, şehre değer katacak bir çok projeyle yeni döneme hazırlanırken, şehrin en büyük sıkıntılarından birisi olan trafik sorunlarını da yeni projelerle çözmeyi planlıyor.

Bıyık'tan trafiği rahatlatacak proje!

12 Mart 2019 Salı 15:42

 Göreve gelir gelmez şehrin en önemli sorunlarından biri olan trafik sıkıntısını çözmek için Tuzla - Bayramoğlu Bağlantı Yolu Projesini hayata geçireceklerini söyleyen Bıyık, bu projeyle birlikte F.S.M. Caddesi, Aşıroğlu Caddesi ve İstasyon Caddesindeki trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azalacağını söyledi.

KOCALİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİYLE BİRLİKTE YAPACAĞIZ

Katıldığı programlarda yeni döneme ait projelerini vatandaşlarla paylaşan Bıyık, trafikle ilgili de önemli projeleri hayat geçireceklerini vurgulayarak, “nüfusu sürekli artan Darıca’mızda tüm ulaşım sorunlarını ele alıyoruz. En önemli projelerimizden birisi olan ve Darıca’mızın çok önemli giriş çıkış yollarından biri olacak Tuzla - Bayramoğlu bağlantı yolu; F.S.M. Caddesi, Aşıroğlu Caddesi ve İstasyon Caddesindeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde azaltacak. Bu konuda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sayın Tahir Büyükakın ile birlikte istişare ederek bu projeyi hazırladık. Bu önemli proje sadece bizim isteğimizle hayata geçecek bir proje değil. Gebze ve Tuzla ilçelerini de kapsayacak şekilde büyük bir proje. O yüzden Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle birlikte bu önemli projeyi hayata geçirerek, şehrimizin giriş çıkışlarındaki yoğunluğu önemli ölçüde azaltacağız. Diğer projelerimizle birlikte ilçemizde trafik sıkıntısı kalmayacak.” dedi. 

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