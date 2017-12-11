Bıyık’tan vefa ziyaretleri

AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve yönetimi, geçmiş dönemlerde Darıca AK Parti’de görev yapmış ve ilçe yönetimlerde bulunmuş isimlere vefa ziyaretlerine devam ediyor. Partiye emek vermiş ve partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış isimleri ev ve iş yerlerinde ziyaret eden Bıyık, birlik beraberlik mesajları veriyor. Ziyaretler nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren eden partililer de unutulmamanın güzel olduğunu ifade ederek gösterdiği incelik nedeniyle Bıyık’a teşekkür ettiler.
HİZMET YARIŞI
AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ise “AK Parti bir dava partisidir. Partimizde görev yapan herkes bu davaya hizmet etmek için çalışmıştır. Bu bir hizmet yarışıdır. Önemli olan AK Parti’ye hizmet etmektir. Hepimizin amacı partimizin başarısını daim kılmak ve mazlumların sesi olmaya devam etmektir. Bunun için hepimize görevler düşüyor. Birlik beraberlik içerisinde 2019 seçimlerine hazırlanacağız. Hepimiz elimizi taşın altına sokmalıyız.” dedi.