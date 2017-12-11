Bıyık’tan vefa ziyaretleri





AK Parti Darıca İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık ve yönetimi, geçmiş dönemlerde Darıca AK Parti’de görev yapmış ve ilçe yönetimlerde bulunmuş isimlere vefa ziyaretlerine devam ediyor. Partiye emek vermiş ve partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış isimleri ev ve iş yerlerinde ziyaret eden Bıyık, birlik beraberlik mesajları veriyor. Ziyaretler nedeniyle memnuniyetlerini dile getiren eden partililer de unutulmamanın güzel olduğunu ifade ederek gösterdiği incelik nedeniyle Bıyık’a teşekkür ettiler.

HİZMET YARIŞI