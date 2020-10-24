Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası Açıldı

GTÜ-GÜBRETAŞ İŞ BİRLİĞİYLE TARIMIN GELECEĞİNE BİR ADIM Türkiye’nin önde gelen araştırma üniversitelerinden biri olan ulusal ve uluslararası akademik başarı listelerinde üst sıralarda yer alan Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ile ülkemizde bilinçli tarımı yaygınlaştırma ve tarımsal ar-ge faaliyetlerinin öncü şirketi GÜBRETAŞ arasında üniversite- özel sektör iş birliğini sağlamaya yönelik adımlar, çok önemli bir yatırımla meyvesini verdi.

GÜBRETAŞ Ar-Ge Merkezi ve GTÜ Biyoteknoloji Enstiütüsü’nün koordinasyonuyla 2019 yılında iki kurum arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kurulan Ar-Ge Serası, tarım sektörünün geleceğine katma değer sağlayacak önemli araştırma geliştirme faaliyetlerinin merkezi olmayı hedefliyor.

GTÜ yerleşkesinde kurulan serayla üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir çıktısı daha hayata geçirildi. Yerli üretimle yeni nesil bitki besleme ve koruma ürünlerinin geliştirileceği, topraksız tarım çalışmalarının yapılacağı, sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi planlanan proje, modern donanımıyla ülkemizin en önemli ar-ge seralarından biri oldu.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) ve GÜBRETAŞ iş birliğiyle üniversitenin Gebze yerleşkesinde kurulan Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası düzenlenen törenle açıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimizin anısına Saygı Duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte açılış konuşmaları sırasıyla; GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz tarafından yapıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Programın devamında GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü tanıtım videosu izlendi. Daha sonra Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman tarafından Biyoteknoloji Enstitüsü ve Ar-Ge Serası hakkında bilgilendirme amaçlı bir sunum gerçekleştirildi.



REKTÖR ASLAN: ‘İŞ BİRLİĞİ İÇİN GÜZEL BİR ÖRNEK’

Etkinliğin açılış konuşmasında Gebze Teknik Üniversitesi ve Biyoteknoloji Enstitüsü hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan, “Bugün açılışını yapıyor olacağımız Cam Ar-Ge Seramız, bu Sanayi iş birliklerine çok güzel bir örnek teşkil etmekte olup, ülkemizin gözde kuruluşlarından GÜBRETAŞ’ın çok değerli katkıları ile hayata geçmiştir. Seranın kullanımındaki laboratuvarında ise Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği’nin destekleri bulunmaktadır. GÜBRETAŞ ve Üniversitemiz arasında geçen sene imzalanmış olan iş birliği protokolünün ürünü olan bu Ar-Ge Serası’nın ülkedeki nadir örneklerden olması bizleri gururlandırmaktadır. Gerek Ar-Ge Serası gerekse inşası yakın zamanda bitecek olan Biyoteknoloji Enstitüsü Binası’nda kurgulanmakta olan Sanayi Ar-Ge Laboratuvarları ile, üniversitemiz ve enstitümüzün bilgi ve tecrübelerini bölgemiz ve ülkemiz sanayisinin hizmetine sunmak ve birlikte dünya çapında rekabet edebilir ürünler geliştirmek için emek birliği yapmak en büyük hedefimizdir” diye konuştu.



TARIMDA GEBZE’NİN ROLÜ

Daha sonra söz alan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, GTÜ’nün tarımı geliştirmeye yönelik uygulamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gebze’de tarımın önemine değinen Büyükgöz, “Gebze Teknik Üniversitesi’nin başlatmış olduğu bu tür çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. İnşallah GÜBRETAŞ’la başlatılan bu süreç, bizlerin de katkılarıyla daha da gelişecektir. Ülkemize, milletimize, insanlık alemine faydalı sonuçlar doğuracaktır.” diyerek sözlerini sonlandırdı.



TÜM DÜNYADA YANKI YAPACAK

Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak’ ta bir konuşma yaparak düzenlenen etkinliğin hayırlara vesile olmasını diledi. Çakmak konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kocaeli ilimiz, özellikle Gebze ilçemiz sanayisiyle bilinir. Ama buralar aynı zamanda hem bilim ve sanayi hem de tarım bölgesi. GÜBRETAŞ’ın GTÜ iş birliğiyle geliştirdiği araştırma geliştirme yaklaşımı inanıyorum ki tüm dünyada başarılı bir örneklem olarak ortaya çıkacaktır.”

MİLLETVEKİLİ ŞEKER, GTÜ’YÜ KUTLADI

Milletvekili İlyas Şeker ise konuşmasına GTÜ’yü, ODTÜ tarafından akademik başarıya göre hazırlanan URAP listesinde en başarılı üniversiteler arasında ilk onda yer almasından dolayı tebrik ederek sözlerine başladı. Şeker, “Bu tür çalışmalar akademik bilginin pratiğe dökülmesi ve arazide bulunabilirliği gerçekleştirmesi yönünden de çok kıymetlidir. Hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.



GÜBRETAŞ’IN MİSYONU: ÖNCÜ OLMAK

GÜBRETAŞ’ın kuruluş sürecine ve günümüzdeki misyonuna değinerek sözlerine başlayan Genel Müdürü İbrahim Yumaklı, "1952’de Adnan Menderes döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla sektörün ilk şirketi olarak kurulan GÜBRETAŞ, hep öncü olmak misyonuyla hareket etmiştir. Motivasyonumuz öncelikle kaliteli ürün üretip çiftçiye ulaştırmanın yanı sıra öncüsü olduğumuz bilinçli tarımı yaygınlaştırma etkinlikleri ve ar-ge faaliyetleriyle tarımdaki sorunlara çözümler üretmektir. Bu amaçla birçok saha çalışması yapmaktayız ama Ar-Ge çalışmalarının akademik ayağının olmazsa olmaz olduğunu kabul ediyoruz. Bu arayışlarımız 2018’de bizi Gebze Teknik Üniversitesi’yle buluşturdu. Uzun görüşmeler neticesinde 2019’da protokol imzaladık. Ar-Ge Serası, bu protokolün sadece bir parçası. Çok önemli bir konu olarak en büyük problemimiz uluslararası literatürü tarayacak insan kaynağımız yok maalesef. Dolayısıyla açılışını yapacağımız Ar-Ge serasının içeriği sadece sera olmak değil; Gebze Teknik Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğümüz diğer projelerle birlikte uluslararası literatürü araştırmaları takip edecek insan kaynağını ortaya çıkarabilmeyi amaçlıyoruz. Protokolü dosyalara mahkum etmeden tüm çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Bu amaçla iş birlikleri oluşturmaya devam ediyoruz. Projemizi destekleyen Rektör Prof. Dr. M. Hasan Aslan’a, Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Işıl Kurnaz’a, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman’a ve Dr. Öğr. Üyesi Bahar Yıldız Kutman’a teşekkür ediyorum.”



“ASIL GÜÇ, YENİ BİR DEĞER ÜRETMEKTE”

Konuşmasına üretmek için tüketmenin gerekli olmasına vurgu yaparak başlayan GÜBRETAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Fahrettin Poyraz ise bilgi çağında teorik bilginin pratik uygulamalarla desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, “Bilginin tüketilmesi noktasında kanalların açık olması gerekir. Bizim Gebze Teknik Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu proje tam da bu amaca hizmet ediyor. Yeni dönemde bitki besleme ürünleri alanında yeni çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bu da üniversitelerle iş birliğini gerektiriyor. Sadece bitki besleme ürünlerini çeşitlilik anlamında artırmak yetmez, aynı zamanda bu sera gibi ortamlarda ve deneme arazilerinde uygulamayı en iyi sonuç alana kadar gerçekleştirmek gerek. Asıl güç, yeni bir fikir ve değer üretmekte. Ürettiğimizi aynı zamanda kanallar açık tutarak noktasındaki kabiliyetimizi de ortaya koymalıyız. Üniversitelerimiz, hocalarımız projelerimizle büyük bir heyecanla ilgileniyor. Bu da bizi umutlandırıyor” şeklinde konuştu.



AR-GE BÜTÇESİNDE PANDEMİYE RAĞMEN ARTIŞ

Açılış konuşmalarının ardından programın ikinci bölümünde TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, “Ar-Ge ve Yenilik Ekosisteminde Birlikte Geliştirme ve Birlikte Başarma” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Mandal, sunumuna Türkiye’de Ar-Ge harcamalarına ayrılan bütçe payında tüm dünyayı sarsan pandemi koşullarına rağmen artış yaşandığına dikkat çekerek başladı. Ar-Ge ve yenilik süreçlerine değinen Mandal, “Dönüşüm; geri beslemeli, açık, sistemik güçlük içeren, iş birliği ve disiplinler arası, sistematik, birlikte geliştirme ve ortak yeniliğe yönelik olmalıdır. Yeni TÜBİTAK stratejik yaklaşımı nitelikli bilgi ve nitelikli insan olarak iki anahtar kavramı öne çıkarmaktadır. Birlikte geliştirme ve etki odaklı yeni iş birliği modelleriyle daha güçlü, hedef odaklı, yüksek katma değerli, toplumsal ve ekonomik fayda sağlayan birlikte başarma yaklaşımını öne almaktadır. Ar-Ge ve yenilik çıktılarına, etkilerine odaklanarak ulusal hedefler doğrultusunda çıktıların toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşümünü esas alıyoruz.” diyerek konuşmasını sürdürdü.



“BEN DE VARIM” DİYEN GENÇLER ARANIYOR!

TÜBİTAK Başkanı Mandal, sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip nitelikli insan kaynağının üniversite-sanayi iş birliğiyle yetiştirilmesi ve sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi için yapılan çağrıların sonuçları hakkında bilgi verdi. ‘Ben de Varım’ diyen genç insan kaynağını Ar-Ge süreçlerine dahil etmek amacıyla lisans öğrencilerini TÜBİTAK projelerinde STAR programı çağrısıyla desteklediklerini anımsattı.

Avrupa Yeşil Mutabakat çağrılarında “Tarladan Sofraya” alt alanıyla sürdürülebilir gıda sisteminin hedeflendiğini de değinen Mandal, son olarak Türkiye’de tarım, tarım ekonomisi ve tarım makineleri Ar-Ge projelerine vurgu yaptı. Araştırma destek programları kapsamında son 10 yılda toplam 994 proje için 2020 sabit fiyatlarla 573,4 milyon TL destek sağlandığını ifade etti.



BİYOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNE ÖNEM VERİYOR

GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Barış Kutman, Biyoteknoloji Enstitüsü ile Ar-Ge Serası hakkında bilgilendirmede bulundu. Kutman, Biyogirişimcilik modülü ve disiplinlerarası ürün odaklı çalışmalarla ulusal ve uluslararası projeler üretmeyi benimseyen Biyoteknoloji Enstitüsü’nün üniversite-sanayi iş birliğine önem verdiğini belirtti. Sağlık, Bitki, Endüstriyel ve Sentetik Sistem Biyoteknolojisi alanlarında yoğunlaşan enstitünün birçok önemli iş birliktelikleri geliştirdiğini anımsattı.

Konuşmaların ardından Ar-Ge Serası önünde GTÜ ve GÜBRETAŞ yöneticilerinin yanı sıra protokol misafirlerinin katılımıyla açılış kurdelesi kesildi. Ardından serada incelemelerde bulunan katılımcılara, burada yapılacak çalışmalar hakkında Enstitü Müdür Yardımcısı Kutman tarafından bilgiler verildi. Daha sonra GTÜ ile Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) arasındaki işbirliği çerçevesinde inşa edilen sera laboratuvarının da açılışı yapıldı.

Günün anısına plaketlerin verilmesi ve hatıra fotoğrafının çekilmesiyle etkinlik sona erdi.



TARIMSAL AR-GENİN ÖNCÜ ŞİRKETİ GÜBRETAŞ

69 yıla yaklaşan kurumsal tecrübesiyle GÜBRETAŞ, bir yandan katma değerli ürünler üretirken, diğer yandan bilinçli tarımın yaygınlaşması ve katma değer oluşturacak ar-ge projeleri için çalışıyor. Tüm faaliyetlerinde tarımda bilginin önemine dikkat çeken GÜBRETAŞ, bu çabalarını özellikle son yıllarda çok önem verdiği ar-ge faaliyetleriyle de destekliyor.

GÜBRETAŞ, özellikle 2017’den itibaren hızlandırdığı Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili önemli adımları gerçekleştirmeye devam ediyor. Özel sektör – üniversite iş birliği kapsamında çeşitli eğitim kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüten GÜBRETAŞ, ülkemizin en hızlı gelişen araştırma üniversitelerinden biri olan Gebze Teknik Üniversite ile 2019’da 10 yıllık bir işbirliği protokol anlaşması imzalanmıştı. Üniversite ile gübre sektörünün öncü şirketi GÜBRETAŞ tarafından imzalanan bu anlaşmanın ilk adımlarından biri venlo tipi cam Ar-Ge Serası ile ortaya konuldu.

GÜBRETAŞ ile GTÜ arasında imzalanan protokol kapsamında, Biyoteknoloji Enstitüsü ile geliştirilecek olan projeler ve prototip ürünlerin, üniversite kampüsü bünyesinde kurulan Ar-Ge Serası’nda ve ayrıca tahsis edilecek açık arazide denemeler yapılması planlanıyor. Bu çerçevede inşa edilen toplam 500 m2’lik seranın kurulumu ortaklaşa karşılandı.



YENİLİKÇİ TARIM ARAŞTIRMALARINA YÖN VERECEK

Gerek tarımın gerekse biyoteknolojinin ülkemizin kalkınma hedefleri doğrultusundaki stratejik önemlerine dair farkındalığın giderek arttığı bugünlerde GTÜ – GÜBRETAŞ işbirliğiyle kurulan ve Biyoteknoloji Enstitüsü bünyesinde hizmet verecek olan Ar-Ge serasında; başta yeni nesil, çevre dostu ve yüksek etkili gübreler, mikrobiyal gübreler ve biyostimülantlar olmak üzere yenilikçi bitki besleme ürünlerine ve bitki koruma ürünleri de dahil olmak üzere agrokimyasallara yönelik çalışmaların, biyofortifikasyon ve fonksiyonel ürün araştırmalarının, bitki biyoteknolojisi, bitki fizyolojisi ve tohum teknolojileri ile ilgili çalışmaların ve topraksız tarım ve tıbbi ve aromatik bitki araştırmalarının yürütülmesi planlanıyor.

Seranın özellikle üniversite- özel sektör iş birlikleri ile geliştirilecek ve uygulanacak, çıktı odaklı Ar-Ge projeleri için bir çekim merkezi haline gelmesi, yenilikçi, yerli ve milli ürünler ile Türkiye’de sürdürülebilir ve rekabetçi tarım araştırmalarına yön vermesi ve ulusal gıda ve beslenme güvencemize önemli katkılar sağlayabilecek araştırmalara ev sahipliği yapması amaçlanıyor. Bu doğrultuda sanayi ortaklı Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinin yanı sıra, yine sanayici ve girişimcilere ürün etkinlik ve güvenlikleri ile ilgili test ve analiz hizmetleri verilecek.

GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü, ayrıca ilgili sektörlerin doktoralı Ar-Ge personeli ihtiyacına cevap verebilecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmeyi de amaç edinerek ve GÜBRETAŞ iş birliği dahilinde bu yıl kabul edilen TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı projesi ile bu konuda da önemli bir adım atmış oldu.



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