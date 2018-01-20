Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Biz gençlerimize güveniyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin geleceğisiniz. Buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Bak, Başiskele'deki bir otelde düzenlenen Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, imam hatip gençliğinin sporda da etkili olması gerektiğini söyledi.

Sporun bir hayat tarzı olması gerektiğini vurgulayan Bak, "Çünkü spor bir disiplin, sosyal ve paylaşmayı öğreten bir yapı." dedi. Cesaret, fedakarlık, bilgi ve eylemin bir genci tanımladığını ifade eden Bak, kendine güvenen gençlere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Bak, Türkiye'de dış ülkelerdeki mühendislerden çok daha iyi mühendislerin varlığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ne farkımız var? Onlardan daha iyiyiz. Yeter ki özgüvene sahip olalım. Gençlerimizin kendisini geliştirmeye devam etmesi lazım. Sürekli bir eğitim, yazılım, yapay zeka, bu bilgilere sahip olacağız. İmam hatip kökenli olup mühendis, doktor, hukukçu, yüksek yazılım mühendisi de var. Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce sizin bulunduğunuz yerdeydi. Bir imam hatipli. Buralara nasıl geldi? Fedakarlık, cesaret, bilgi, istişare, eylem, dik durmak, hepsi onda var. Bu noktalara manşetlerle gelmedi, çalışarak, dava adamı olarak geldi, dostlarıyla, teşkilatıyla beraber geldi. Şu anda milletiyle beraber yürümeye devam ediyor."

Bu coğrafyada oynanacak oyunlara karşı uyanık olacaklarını dile getiren Osman Aşkın Bak, buna karşı özgüvenli, enerjik, eylem ve dava adamı gençlere ihtiyaçları olduğunu söyledi.

- "Ülkemizin bayrağını göndere çektirecek şampiyonlar çıkmalı"

Gençlerin sporu da ihmal etmemesi gerektiğini belirten Bak, "İçimizden Avrupa, olimpiyat ve dünya şampiyonları da çıkmalı. Ülkemizin bayrağını göndere çektirecek şampiyonlar çıkmalı, sporda da olmalıyız, geleneksel sporlarımızı da geliştirmeliyiz. O yüzden gençler olarak yükümüz ağır. Kendimizi çok iyi yetiştirmemiz lazım. Örnekleri var, demek ki oluyor." diye konuştu.

Bakan Osman Aşkın Bak, toplumu tehdit eden en önemli konulardan birinin de uyuşturucu olduğunu vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Uyuşturucuyla mücadele, terörle mücadeleye eşdeğerdir. Arkadaşlarınıza sarılacak, destek olacaksınız. Onları yalnızlığa bırakmayacaksınız. Bir insan uyuşturucuya ne zaman alışır? Yalnız kaldığı zaman. Onlara siz, arkadaşları olarak destek vereceksiniz. Kötü alışkanlığın olduğu ortamlara gitmelerini engelleyeceksiniz, iyi yerlere, futbol sahalarına, spor tesislerine, kütüphanelere, sanat evlerine götüreceksiniz. İnternet bağımlılığından da kurtulacağız. Ona esir olmayacağız, onu biz kullanacağız. O yüzden davamız büyük."

15 Temmuz'da tankların namlularına asılan, önüne taşları yığarak onları durdurmaya çalışan, yumruk atan gençleri gördüklerini ifade eden Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İşte böyle bir gençlik geliyor elhamdülillah. Biz gençlerimize güveniyoruz. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Büyüyen, gelişen, güçlü Türkiye'nin geleceğisiniz. Buna yürekten inanıyoruz. Hep beraber ülkemizi daha güçlü kılacağız. İçinizden bilim adamları, mühendisler çıkacak, köprüler, barajlar yapacak, fabrikalar kuracak ve bu ülkenin gelişmesi için çalışacak. Bu potansiyele sahibiz."

Programın sonunda yaz aylarında kamp talebinde bulunan gençlere söz veren Bak, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.