Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Derince İlçe Başkanı Selçuk Çakıroğlu ve beraberindeki yönetimiyle bir araya geldi. İnsanına hizmet için kurulan ve bugünlere gelen AK Parti’nin milletin partisi olduğunu dile getiren Başkan Büyükakın, “2023 hedeflerimize ulaşmak için ülke ve Kocaeli olarak rotamız bellidir. Bu hedefe inanıyor, bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti teşkilatları bugünkünden daha fazla birlik ve beraberlik içinde hareket edecektir. Unutmayalım ki AK Parti kurulduğundan bugüne kadar millete hizmet için çalışmıştır, bundan sonra da çalışmaya devam edecektir” dedi.

“VATANDAŞIMIZIN BİR AN OLSUN YANLARINDAN AYRILMAYACAĞIZ”

AK Parti Derince İlçe yönetiminin nazik ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getiren Başkan Büyükakın, bu tarz buluşmaların geleceğe dönük atılacak adımlar için bir istişare fırsatını da ortaya çıkardığını söyledi. Meclis üyelerinden teşkilata, belediye başkanından millete hizmet kadrolarında yer alan her bireyin çok çalışması gereğinin altını da çizen Büyükakın, “AK Parti’de görev alan herkes şunu bir kez daha hatırlamalıdır ki, biz hizmetlerimizle halkımızın emrindeyiz. Bunun dışında hiçbir anlayış ve yaklaşımı asla kabul etmiyoruz. Teşkilatlarımızla mahalle başkanlarımızla vatandaşımızın derdine derman olacak, bir an olsun yanlarından ayrılmayacağız” açıklamasını yaptı.

“BİZİM DERDİMİZ TÜRKİYE VE KOCAELİ SEVDASIDIR”

‘’Her daim milletimize güvendik’’ diyerek AK Parti’nin güçlü siyaset anlayışının geleceğe taşınmaya devam edeceğini de dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Teşkilatlar olarak şunu hiçbir zaman unutmamalıyız. Bizim derdimiz Türkiye ve Kocaeli sevdasıdır. Bizim derdimiz millet sevdasıdır. Bu duruştan bir milim dahi kayamayız, kaymayacağız. Bizim yol arkadaşımız millettir. Milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı. Birliktelik yapılan görüş alışverişinin ardından sona erdi.