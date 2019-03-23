"Biz konuşmayacağız, bizi konuşacaklar"

Cumhur İttifakı AK Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Hamza Şayir, önceki gün AK Parti Dilovası Gençlik Kolları tarafından organize edilen "Genç Aklı, Genç Haklı" panelinde Dilovalı gençlerle bir araya geldi. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe çok sayıda genç katıldı. Panelinin moderatörlüğünü AK Parti Dilovası Gençlik Kolları Başkanı Emre Sarıca, Feytullah Emektar ve İbrahim Yıldır yaptı. Şayir, programın başında gençlere projeleri hakkında bilgiler verirken, ayrıca hayalinde ki Dilovası'nı anlattı.

GÖNÜLLERE GİRMEK İÇİN GELİYORUZ

Şayir, "12 Ocak adaylığımızın açıklanmasından sonra geleceğin Dilovası'nı inşa etmek için Dilovalı hemşerilerimin gönlüne girmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bu süre içerisinde her zaman genç kardeşlerimizden çok güzel destekler gördük. Dilovası doğulusuyla batılısıyla, kuzeylisi güneylisi ile kardeşçe yaşadığı, insanların iç içe girdiği akraba olduğu güzel bir ilçemizdir. Burada ki bu kardeşliği birliği Marmara bölgesinin hiç bir yerinde göremezsiniz. Yaşadığımız kentin değerini çok iyi bilelim. En kutsal değerimiz olan birlik ve beraberlik bağımızın daha çok pekişmesi için bizde elimizi taşın altına koyacağız. Bir olacağız, birlik olacağız. 17 yıldır ülkesine hizmet etme sevdasını her fırsatta kanıtlayan AK Parti ile Dilovamıza hizmet etmek için geliyoruz. Gönüllere girmek için geliyoruz.

KONUŞMAYACAĞIZ, BİZİ KONUŞACAKLAR

Millet sevdamız, hizmet sevdamızla çıktığımız yolda bizim hayalimizde ki Dilovası, çocukların, gençlerin tüm bireylerin mutlu bir şekilde yaşadığı bir Dilovası'dır. Sosyal yaşantısı yüksek bir Dilovası'dır. Gençlerimizin daha çok eğitim, kültür sanat ve spora yönleneceği bir Dilovası istiyoruz. Sizlerin de desteği ile inşallah 31 Mart gecesinde alacağımız yeni bir zafer sonrasında mutlu bir Dilovası'nı inşa etmek için gece gündüz çalışacağız. Genç arkadaşlarım şunu çok iyi bilin ki arkasında hükümet ve Büyükşehir Belediyesi'nin desteği olmadan Dilovası'nın hizmet alabilmesi imkansızdır. İnşallah desteğinizle birlikte üçlü ve güçlü olacağız. Önümüzdeki 5 yılda biz konuşmayacağız, bizi konuşacaklar" dedi. Şayir konuşmasının ardından daha sonra gençlerin sorularını yanıtladı.