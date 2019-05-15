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"Bizim gönüllerimizde sınır yok"

Başkan Büyükakın, “780 bin kilometrekarelik vatan toprağı başta olmak üzere 3 bin 626 kilometrekare yüzölçümüne sahip kentimizdeki tüm insanımızın huzuru ve mutluluğu için çalışacağız” açıklamasını yaptı.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:56

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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cem Evi başkanlarını ve kentimizde yer alan Alevi köylerinin muhtarlarını makamında konuk etti. Oldukça samimi ve sıcak geçen görüşmede, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesinden dolayı tebriklerini ileten Cem Evleri dernek başkanlarına ziyaretleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, “Ülkemizle birlikte kentimizin kardeşlik, birlik ve beraberlik hamuruna büyük katkı sunan Alevi kardeşlerimize sizin nezdinizde çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olmanız bizlere onur verdi, mutlu etti” dedi.

“TÜM DEĞERLERİMİZE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Cem Evleri dönem sözcüsü Tavşantepe Cem Evi Başkanı Aliekber İncesu ve beraberindeki konuklarına dayanışma ve muhabbetlerinin tüm Türkiye’ye örnek olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Kocaeli’ndeki huzur ve kardeşlik ortamının tüm şehre yansıdığını görüyoruz. En mutlu şehir hedefimiz doğrultusunda tüm değerlerimize hep birlikte sahip çıkacağız. İnançların ve kültürlerin yaşaması ve gelecek kuşaklara iletilmesi içinde üzerimize düşen görevleri sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz” açıklamasını yaptı.

“KARDEŞLİĞİMİZE LEKE SÜRÜLMESİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ”

“Gönüllerimizin sınırı yok” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Ülkemizdeki ebedi kardeşliğimize leke sürülmesine fırsat vermeyeceğiz. 780 bin kilometrekarelik vatan toprağı başta olmak üzere 3 bin 626 kilometrekare yüzölçümüne sahip kentimizde tüm insanımızın huzuru ve mutluluğu için çalışacağız. Yapacağımız her hizmette istişareye ve ortak akla önem vereceğiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren bu hedefe uygun bir şekilde çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Cem Evleri Koordinatörü Mutlu Beyaz da hazır bulundu.

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