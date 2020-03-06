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Bizim için su, onlar için hayat

Öğrenciler Harçlıklarıyla Afrika'da su kuyusu açacak.

Bizim için su, onlar için hayat

06 Mart 2020 Cuma 23:38

 Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Tevfik ileri İmam Hatip ortaokulu öğrencileri, "Bizim için su onlar için hayat" sloganıyla Harçlıklarıyla ve öğretmenlerinin desteğiyle su sıkıntısının yaşandığı Afrika'da kuyu açmayı hedefliyor. Tevfik ileri İmam Hatip öğrencileri ve öğretmenleri, Afrika'da su sıkıntısı yaşayan insanlar için bir proje geliştirdi. Afrika'daki su sıkıntısının giderilmesinde bir nebze de olsa destek olmak isteyen öğrenci ve öğretmenleri, projeye verdikleri "Bizim için su onlar için hayat" adıyla Afrika'daki susuzluğun hayati derecede olduğuna dikkat çekildi. Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Tevfik ileri İmam Hatip ortaokulu Müdürü Rüştü Acar, "Öğrencilerimizin böyle bir proje ile kapımızı çalmaları açıkçası çok sevindirici. Aynı zamanda İmam Hatip kültürüne yakışan ahlaki bir davranış. Bu yönüyle İmam Hatipli gençlerin gerek dünyada gerek ülkemizde yaşanan sorunlara önemli bir çözüm olacağı kanaatindeyim. Bu açıdan biz de projeye kayıtsız kalmayarak öğrencilerimiz ve Afrika için elimizden geleni yapacağız." dedi.

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