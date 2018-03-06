



Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, emekleriyle ve alın teriyle Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına, büyümesine, güçlenmesine katkıda bulunan üretim hattında çalışan işçileri kent genelinde birlikte olmayı sürdürüyor. Son olarak 2002 yılında kurulan ve bünyesinde 210 personeli bulunan EMR Tekstil’i ziyaret eden Başkan Karaosmanoğlu, “Bizim inancımızda emek kutsaldır, çalışanın hakkının alın teri kuramadan tam ve zamanında verilmesini tavsiye eden bir dinin mensuplarıyız. Bu noktada istihdam sağlayan ve Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında payı olan yatırımcıdan çalışanına kadar herkese teşekkür ediyorum” dedi.





“ÜRETECEĞİZ VE HEP BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ”

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ve Ak Parti İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık’ın yer aldığı ziyarette, yılda yüz bin mont ve kaban imalatı yaptıkları bilgisini veren EMR Tekstil Yönetim Kurulu Başkanları Enver Budak ve Recep Budak, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun kendileri ile çalışanlarını ziyaret etmesinden dolayı duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Samimi geçen birliktelikte atölyeleri tek tek ziyaret eden Karaosmanoğlu, “Türkiye bizim, hepimizin. Bu ülkede ne varsa hepimizin. Onun için bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Üreteceğiz ve hep birlikte çalışacağız. Milletimizin ve bu güzel ülkemizin kalkınması ve gelişmesi için üzerimize düşen görevleri hep birlikte yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.





“DÜNYADA SÖZ SAHİBİ OLAN BİR ÜLKE KONUMUNA ULAŞMIŞTIR”