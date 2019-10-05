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Boğazına çapari takılan martı tedavi edildi

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne düşen yaralı yavru martı tedavi edilerek doğaya salındı.

Boğazına çapari takılan martı tedavi edildi

05 Ekim 2019 Cumartesi 09:55

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önüne düşen ve ağzında balıkçıların kullandığı çapari takılan martıyı belediye personeli farketti. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından alınan yaralı martı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alındı.

 

YARALI MARTI YAKALANDI


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaralı yavru martıya sahip çıktı. Öğlen saatlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası önüne yavru bir martı düştü. Belediye personeli tarafından fark edilen martının ağzını açamaması dikkat çekti. Personel tarafından yakalanan martının ağzında, balıkçıların kullandığı çapari olduğu görüldü. Çaparinin hayvanın boğazına takıldığı görüldüğü için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne haber verildi.

 

TEDAVİ ALTINA ALINDI


İhbarın ardından Belediyeye gelen Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı martıyı aldı. Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından alınan yaralı martı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alındı.

 

DOĞAYA SALINDI


Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alınan yaralı martının gagasına takılan çapari alındı. Boğazına takılan çapari ise ufak bir operasyonla alındı. Bir süre tedavi altında tutulan yavru martı doğaya salındı.

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