Boğulma Nedenli Ölümler

Yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınması ile serinlemenin en güzel yolu denize yada havuza girmektir ki boğulma vakaları ülkemizde her yıl yaklaşık 1000 can almaktadır.

Dünyada ise bu sayı yılda yarım milyonu bulmaktadır. Boğulma vakalarının çoğu gelişmemiş ülkelerde meydana gelmektedir. Bu da suya girmenin tehlikeleri hakkında bilinçli olmanın önemini ortaya koymaktadır. Çünkü boğulma vakalarının önüne geçmenin tek yolu insanların bilinçli bir şekilde suya girmesini sağlamaktır.

Boğulma Nasıl Anlaşılır?

Boğulma vakalarının çoğu sanılanın aksine yardım edebilecek kişilerin çevresinde gerçekleşir. Çünkü boğulmaya başlayan kişi ses çıkaramaz. Suyun üzerine çıkabildiğinde sadece nefes alabilir. Filmlerde hafızalara kazınan görüntüdeki gibi “Boğuluyorum!” diye bağıramaz. Şimdiye kadar yapılan gözlemlerde boğulmaya başlayan kişinin bacaklarını hareket ettiremediği ve ellerini yukarı aşağı hareket ettirerek kurtulma refleksi gösterdiği belirlenmiştir. Dışarıdan bakıldığında yüzdüğü sanılabilir. Öyle ki bilinçli olmayan bir ebeveyn 3 metre yanındaki çocuğun boğulduğunu anlayamaz. Önemli bir nokta da şudur ki kimse elbiseleriyle yüzmek istemez. Elbiselerle yüzen birini gördüğünüzde mutlaka boğulma ihtimalini göz önünde bulundurmak gerekir. Boğulmakta olan kişilerin yardım isteyemeyeceği unutulmamalıdır.

Boğulma Semptomları

-> Karında şişlik (Mideye su dolması nedeniyle)

-> Yüzde morarma (Özellikle dudak çevresinde) (siyonoz)

-> Solgun görünüm ve tenin soğuk olması

-> Öksürükle gelen köpüklü balgam

-> Kontrolsüz çırpınmalar

-> Kusma (emesiz)

Suda Boğulma Sebepleri

-> Kafaya bir darbe alınması (kafa travması)

-> Hastalık nöbetinin başlaması (epilepsi vs)

-> İnce buz tabakasının kırılması

-> İntihar girişimleri (suicid)

-> Alkol alınmış olması (alkol intoksikasyonları)

-> Küçük çocukların havuzlarda ya da denizde yalnız bırakılması

-> Yüzme bilmeyen kişilerin suya girmesi

-> Yüzme esnasında panik yapılması

-> Tehlikesi bilinmeyen yerlerde suya girilmesi

Çırpınan Birine İlk Yardım

Çırpınan bir insan tutunabileceği her şeye sıkıca ve kontrolsüzce sarılır. Bu yüzden yüzerek kurtarma tekniğini bilmeyen bir kişinin asla kurtarma için suya atlamaması gerekir. Çünkü boğulan kişi ona sarılarak yüzmesini engelleyecektir. İlk yapılması gereken can simidi gibi yüzen bir cisim fırlatmaktır. Yüzen bir şey yoksa tutunabileceği bir halat ya da kürek uzatmak gerekir. Hiçbir şekilde yardım edemiyorsanız hemen yardım çağırın.

Eğer su türbülanslı ya da dalgalıysa boğulan kişi hareket etmiyorsa bile suya girilmemelidir. Unutulmamalıdır ki boğulan kişi de hiçbir sebep yokken boğulmamıştır. Kendinizi de tehlikeye atarsanız hem boğulan kişinin hayatını hem de kendi hayatınızı kurtaracak kimse kalmayabilir.

Boğulan Kişiye İlk Yardım

-> Kıyıya çıkarılan kişi su yutmuş fakat bayılmamışsa yan yatırılır ve kafası hafifçe geriye doğru çekilir ki öksürürken yuttuğu suyu kolayca çıkarabilsin

-> Karaya çıkıldığında baygın olan kişi sırt üstü yatırılmalıdır.

-> Baygın halde çıkan kişi için bilinç kontrolü yapılır. Bilinci kapalıysa ilk olarak hemen çevreden birine 112’yi araması söylenir. İlkyardımın en önemli parçası budur.

-> Sırt üstü yatırılan kişinin ağzında herhangi bir şey (Diş protezi ya da başka bir şey) varsa çıkarılır. Bir bez parçası işaret ve orta parmağın üzerine geçirilerek ağzın içindeki balgam vb. sıvılar temizlenir.

-> Sırt üstü yatırılan kişinin çenesi nazikçe yukarı kaldırılır. Bu pozisyonda tutak için boynunun altına bir ayakkabı ya da katlanmış giysiler koyulabilir. Sadece bu hareket bile bazen solunumu tekrar başlatabilir. Solunum başladığı anda kişiyi yan çevirmek gerekir ki boğazındaki suyu çıkarabilsin.

-> Çene yukarı kaldırıldıktan sonra bir el kişinin alnına diğer el göğsünün üzerine koyulur. İlkyardım yapan kişi bu pozisyonda kulağını boğulan kişinin ağzına yaklaştırarak 10 saniye boyunca solunum olup olmadığını kontrol eder.

-> Solunum durmuşsa eğitim almış bir kişi tarafından kalp masajı ve suni solunum yapılması gerekir.

Önemli Hususlar

-> Suni solunum olabildiğince erken yapılmalıdır. Öyle ki daha sudan çıkmadan suni solunuma başlanmalıdır. Kişiyi karaya taşıyana kadar birkaç saniyede bir suni solunum yapılmalıdır. Solunumu duran bir kişinin 4 dakikadan fazla yaşamayacağı düşünüldüğünde saniyelerin önemi görülmektedir. Ancak özellikle soğuk sularda boğulmadan sonra 30 dakika geçmiş olsa bile suni solunuma ve kalp masajına başlanmalıdır.

-> Ciğerlere kaçtığı düşünülen suyu çıkarmaya çalışarak zaman kaybedilmemelidir. Böyle bir şey yapıldığı takdirde çıkarılan suyun çoğu mideden gelecektir. Çünkü boğulma esnasında soluk borusu kendini kasarak akciğerlere suyun girmesini önler.

-> Yutulan suyu çıkarmak için kişinin karnına bastırılmamalıdır. Zira çıkacak su zaten mideden gelecektir. Bu suyu bilinci yerine geldiğinde zaten kazazede kusarak çıkaracaktır.

-> Omurga ya da boyun kırıkları (fraktür) olabileceği için kazazede fazla hareket ettirilmemelidir.

-> Mideden gelen sıvının akciğerlere kaçması önlenmelidir.(aspire edilmekten kaçınılmalı)-> Vücut ısısı korunmalıdır. Çünkü suda vücut ısısı hızla düşecektir(hipotermi). Bunun için hemen bir battaniyeye sarılabilir.

Nice sağlıklı günlerde görüşmek dileğimle sevgi ve saygılarımı sunarım…

Prm. İsmail BAY

Paramedikal Pratisyen

Ovam Sağlık Grup