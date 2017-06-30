banner212
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Boğulmaktan son anda kurtuldu

Boğulmaktan son anda kurtuldu

Boğulmaktan son anda kurtuldu

30 Haziran 2017 Cuma 23:54

 
Körfez'de serinlemek için denize giren 87 yaşındaki Rüstem Asımoğlu, tansiyonu yükselince çırpınmaya başladı.

Çevredekiler denize atlayarak boğulmak üzere olan Asımoğlu'nu kurtardı.Olay, Körfez Şirinyalı sahilinde meydana geldi. Rüstem Asımoğlu serinlemek için denize girdi. Tansiyonu yükselen Rüstem Asımoğlu denizde çırpınmaya başladı.

Çevredekiler Rüstem Asımoğlu'nu çırpınırken görünce denize atlayarak yardımına koştu. Boğulmak üzere olan Rüstem Asımoğlu, kıyıya çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Rüstem Asımoğlu tedavi altına alındı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
Gebzenin Kardeş Şehri Issık Gölde Çin Planı Gebzenin Kardeş Şehri...
Türk Konseyi ile İpek Yolu gezisi Türk Konseyi ile...
Miraç Kandili ve 23 Nisan Bayramı Miraç Kandili ve...
23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı ve Sakarya Meydan Muharebeleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik...
Anahtar Kelimeler
Boğulmaktan Son Anda Kurtuldu
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Güzeloğlu, ayağının tozuyla PKK'ya gözdağı verdi Güzeloğlu, ayağının tozuyla PKK'ya gözdağı...
Yağmurla serinleyeceğiz Yağmurla serinleyeceğiz
Vali Hüseyin Aksoy hızlı başladı Vali Hüseyin Aksoy hızlı başladı
Vali'ye Ziyaret Vali'ye Ziyaret
23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri 23. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşleri
Dış ticaret istatistikleri Dış ticaret istatistikleri
Yukarı Çık

banner149

Güzeloğlu, ayağının tozuyla PKK'ya gözdağı...
Güzeloğlu, ayağının tozuyla PKK'ya gözdağı verdi

Haberi Oku