BÖLGESEL YAĞLANMADAN KURTULUN!

Kimimiz göbek yağlarından sıkıntılıyız kimimiz de basen yağlarımızdan.Her zaman bizi ilgilendiren kısım yağ oranımız olmalı. Zayıf olmak demek yağ oranımızın yüksek olmayacağı anlamına gelmez. Peki yağ birikimine neden olan nedir, herkes neden aynı yerden kilo almaz? O tamamen hormonlarımıza bağlı aslında östrojen hormonu fazla olanlar gluteofemoral/basen bölgesinden alırken testesteronu fazla olanlar androjen/göbek bölgesinde biriktirmektedir.Yani ondandır ki genelde erkekler göbekli kadınlar basenlidir. Göbekli kadınlar da ise testesteron hormonunun biraz daha fazla olduğunu görmekteyiz.Göbek mi basen mi daha hızlı verilir derseniz göbek bölgesi o açıdan daha iyidir daha kolay erir. Ancak kalp damar hastalıklarını tetikleyen de göbek yağlarıdır. Onun için hiçbir yağ birrikimi iyi değildir. Büyümüş ve sayısı artmış yağ hücrelerini küçülterek yağ kaybıyla hepsinin üstesinden gelebiliriz. Şuna da açıklık getirelim sadece göbek eritme diyeti tarzı şeylere kesinlikle inanmıyoruz. Beslenme düzeniyle beraber zaten yağ birikiminizde neredeyse daha çok yağ ordan vererek istediğimiz düzeye ulaşabiliriz.Ancak şu da bir gerçekk genetik olarak geniş basenliyseniz bile egzersizle beraber minimum hale getirip belinize göre yine baseniniz fazla olacaktır. Eğer ergenlik döneminde böyle genetik yatkınlıklarınızın farkındaysanız bu dönemde yağ hücre sayısı artmadan engel olunabilir. Bu kadar yağ demişken yağları eritmek için hangi besinler bize yardımcı oluyor bir de buna bakalım.

Yoğurt(yağsız,yarım yağlı)

Tarçın

Kinoa(lif+protein)

Acı biber(kapsaisin)

Greyfurt(lif)

Orman meyveler

Yumurta

Kahve(sade)

Yulaf

Elma sirkesi(salatalarda)

Yağsız süt

Balık

Diyetisyen Gizem SALMAN

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