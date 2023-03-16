banner890
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bolu’da Deprem Vatandaşları Sokağa Döktü

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bolu’da 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.

Bolu'da Deprem Vatandaşları Sokağa Döktü

16 Mart 2023 Perşembe 15:13

                                
 
Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.   
  Bolu’da 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. İl merkezindeki okullar da depremden dolayı tahliye edildi. Ekiplerin incelemeleri sürerken, vatandaşlar duygularını dile getirdi.  
  Abdest alırken depreme yakalandığını belirten bir vatandaş, “Depremi hissettim. Abdest alıyordum. Camiden bir ses geldi, cami gürledi” dedi. 
  Depreme iş merkezinde yakalandığını ve okuldaki çocuklarına telefonla ulaşmaya çalıştığını anlatan bir vatandaş ise, “Arkadaşımın yanına gelmiştim, bir anda sallanınca telaşa düştük. Hep beraber çocukların okul durumunun telaşındayız. Allah kolaylık versin. Buna alışmak zorundayız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı. 
  Okulda depreme yakalanan bir öğrenci de o anları, “Okulda yakalandık depreme. Ders işleyecektik. Deprem olunca hemen çıkıp, okulu tahliye ettik” sözleri ile anlattı.  
 






                            


İHA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
TOKAT'TAN GAZETECİ ARKADAŞIM CEMAL İNCESOYLUER VEFAT ETTİ TOKAT'TAN GAZETECİ ARKADAŞIM CEMAL İNCESOYLUER...
AK Parti Kocaeli’nde Ayhan Kılıç sürprizi! AK Parti Kocaeli’nde Ayhan Kılıç sürprizi!
Bakan Soylu: “ Yaklaşık 2000'e yakın ev ve işyeri tahribata uğramıştır“ (VİDEOLU HABER) Bakan Soylu: “ Yaklaşık 2000'e yakın ev ve işyeri...
Körfez'de Üstyapı Çalışmaları Sürüyor Körfez'de Üstyapı Çalışmaları Sürüyor
Başkan Büyükakın’dan Arama Kurtarma Ekiplerine: “Cana can kattınız” Başkan Büyükakın’dan Arama Kurtarma Ekiplerine:...
Mor Lale Sokak Baştan Sona Yenilendi Mor Lale Sokak Baştan Sona Yenilendi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner892

banner883

banner377

TOKAT'TAN GAZETECİ ARKADAŞIM CEMAL İNCESOYLUER...
Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın arkadaşı Tokat Gazeteciler Cemiyeti...

Haberi Oku