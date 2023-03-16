Bolu’da Deprem Vatandaşları Sokağa Döktü

Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü. Bolu’da 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi.





Bolu'da meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremle korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar sokağa döküldü.

Bolu’da 4.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşları sokağa döktü. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 8 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. İl merkezindeki okullar da depremden dolayı tahliye edildi. Ekiplerin incelemeleri sürerken, vatandaşlar duygularını dile getirdi.

Abdest alırken depreme yakalandığını belirten bir vatandaş, “Depremi hissettim. Abdest alıyordum. Camiden bir ses geldi, cami gürledi” dedi.

Depreme iş merkezinde yakalandığını ve okuldaki çocuklarına telefonla ulaşmaya çalıştığını anlatan bir vatandaş ise, “Arkadaşımın yanına gelmiştim, bir anda sallanınca telaşa düştük. Hep beraber çocukların okul durumunun telaşındayız. Allah kolaylık versin. Buna alışmak zorundayız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Okulda depreme yakalanan bir öğrenci de o anları, “Okulda yakalandık depreme. Ders işleyecektik. Deprem olunca hemen çıkıp, okulu tahliye ettik” sözleri ile anlattı.















İHA